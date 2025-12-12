Botrányba keveredett az Exatlon sztárja, bilincsben vitték el a rendőrök: „Tudom, hogy hibáztam”

Adu László emlékezetes pillanatokat okozott a nézőknek a TV2 sikerműsorában és nem csak elképesztő ügyessége miatt. Az Exatlon sztárjának stílusa ugyanis hagyott kívánnivalót maga után, finoman szólva is bunkó tudott lenni a többiekkel. Most azonban bajba került...

Az Exatlon Hungary második évadában a döntőbe is bejutott Adu Laci, de később félrement az élete

Fotó: TV2

Az Exatlon Hungary sztárja Miskolc főterén rugdosott

Amióta a TV2 bejelentette, hogy 2026-ban visszatér a népszerű sportreality Palik Lászlóval és Gelencsér Timivel, a korábbi versenyzők nosztalgiáznak. Az Exatlon Hungary második évadában szereplő Adu Laci is kiírta Facebook-oldalára, hogy reméli, visszahívják a műsorba, de még ha lett is volna ilyen terv, a korábbi versenyző szó szerint felrúgta ezt a lehetőséget. A Kihívók sztárja ugyanis pár nappal ezelőtt lerúgott egy karácsonyfadíszt a Miskolc főterén álló hatalmas fenyőfáról.

„December 2-án, kedden az egyik kollégámmal munka után elmentünk a szállásunkhoz közeli egyik kocsmába, ahol iszogattunk, de nem voltunk részegek és agresszívak” – mesélte a Nógrád Vármegyei Hírportálnak, a nool.hu-nak Adu Laci, aki korábban rejtélyes betegséggel küzdött.

Majd később hazaindultunk, amikor is a főtéren egy számomra is érthetetlen okból lerúgtam az egyik feldíszített karácsonyfáról egy díszt. Aztán, amikor visszaértünk a szállásra, a kollégám előre ment kinyitni a kaput, de eközben megérkezett a helyszínre négy rendőr.

Az egykori Kihívó – aki a saját évadában fantasztikusan szerepelt, a döntőben ejtette ki Böjte Dávid – korábban beszélt róla, hogy egyre gyakrabban a pohár fenekére néz. De később úgy tűnt, rendbe jött az élete. Már biztosan sajnálja, hogy munka után betért a kocsmába.