Botrányba keveredett az Exatlon sztárja, bilincsben vitték el a rendőrök: „Tudom, hogy hibáztam”
Korábban volt már problémája az alkohollal a Kihívók versenyzőjének, de eddig nem került összetűzésbe a hatósággal. Az Exatlon sztárja most viszont túllőtt a célon, bilincsbe verve vitték el a rendőrök Miskolcon.
Adu László emlékezetes pillanatokat okozott a nézőknek a TV2 sikerműsorában és nem csak elképesztő ügyessége miatt. Az Exatlon sztárjának stílusa ugyanis hagyott kívánnivalót maga után, finoman szólva is bunkó tudott lenni a többiekkel. Most azonban bajba került...
Az Exatlon Hungary sztárja Miskolc főterén rugdosott
Amióta a TV2 bejelentette, hogy 2026-ban visszatér a népszerű sportreality Palik Lászlóval és Gelencsér Timivel, a korábbi versenyzők nosztalgiáznak. Az Exatlon Hungary második évadában szereplő Adu Laci is kiírta Facebook-oldalára, hogy reméli, visszahívják a műsorba, de még ha lett is volna ilyen terv, a korábbi versenyző szó szerint felrúgta ezt a lehetőséget. A Kihívók sztárja ugyanis pár nappal ezelőtt lerúgott egy karácsonyfadíszt a Miskolc főterén álló hatalmas fenyőfáról.
„December 2-án, kedden az egyik kollégámmal munka után elmentünk a szállásunkhoz közeli egyik kocsmába, ahol iszogattunk, de nem voltunk részegek és agresszívak” – mesélte a Nógrád Vármegyei Hírportálnak, a nool.hu-nak Adu Laci, aki korábban rejtélyes betegséggel küzdött.
Majd később hazaindultunk, amikor is a főtéren egy számomra is érthetetlen okból lerúgtam az egyik feldíszített karácsonyfáról egy díszt. Aztán, amikor visszaértünk a szállásra, a kollégám előre ment kinyitni a kaput, de eközben megérkezett a helyszínre négy rendőr.
Az egykori Kihívó – aki a saját évadában fantasztikusan szerepelt, a döntőben ejtette ki Böjte Dávid – korábban beszélt róla, hogy egyre gyakrabban a pohár fenekére néz. De később úgy tűnt, rendbe jött az élete. Már biztosan sajnálja, hogy munka után betért a kocsmába.
Miután igazoltattak, természetesen beismertem, hogy én követtem el a rongálást. Sőt, felajánlottam, hogy megtérítem az általam okozott kárt is. Ennek ellenére úgy bántak velem, mintha valamilyen erőszakos bűncselekményt követtem volna el. Az egyik rendőr hátra csavarta a kezem, majd nagyon szorosan megbilincselt, végül felszólítottak, hogy üljek be a rendőrautóba a hátsó ülésre… Természetesen nagyon sajnálom, hogy lerúgtam a karácsonyfadíszt, nem lett volna szabad ezt tennem. Tudom, hogy hibáztam.
Garázdaság miatt indult eljárás ellene
Adu Laci sérelmezi a rendőrök keményebb fellépését és azt sem érti, miért indult ellene eljárás.
„A Miskolci Rendőrkapitányság garázdaság miatt indított eljárást az ügyben egy 25 éves drégelypalánki férfival szemben, aki Miskolc belvárosában egy dekorációként használt karácsonyfát rongált meg. A bejelentést követően a rendőrök igazoltatták a férfit és eljárást indítottak vele szemben. A férfi az eljárás folyamán szabadlábon védekezhet” – tájékoztatta a lapot a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
