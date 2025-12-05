Évekkel később árulta el Árpa Attila, miért lett belőle A Nagy Ő

Árpa Attila 2022-ben vállalta el A Nagy Ő szerepét a TV2 párkereső műsorában. Évekkel később árulta csak el, hogy mi volt az oka döntésének.

Árpa Attila nehéz anyagi helyzet miatt fogadta el a Nagy Ő felkérést Fotó: Mediaworks

A Nagy Ő bevételéből finanszírozta édesanyja kezelését

A Borsonline írt arról, hogy Árpa Attila 2022 őszén került a TV2 képernyőjére, mint A Nagy Ő. Akkoriban nem adott választ arra, hogy miért vállalta el a szerepet, most azonban fény derült az igazságra. A színész-producer úgy fogalmazott, hogy „arccal a kassza felé” vállalta el a felkérést, hogy beteg édesanyjának tudja finanszírozni a kezelését. Akkoriban semmilyen felkérése, munkája nem volt, és mivel édesanyja német állampolgár, így nincs magyar TB-je, így a kezelések anyagi terhet jelentettek Árpa Attila számára.

Amikor jött a felkérés a TV2-től, hogy lehetnék én A Nagy Ő, egyrészt valóban szakításban voltam azzal a nővel, aki ma már a feleségem. És nem nagyon volt más ajánlat az asztalon, másrészt, és most jön a lényeg, édesanyámnak akkor volt két sztrókja, és mivel német állampolgár, ezért nincsen magyar TB-je. És igen, tény és való, elkezdtem megijedni attól, hogy milyen számla vár rám hat hónap szanatórium és rehabilitáció után.

- idézte fel Árpa Attila.

Érdekes módon, YouTube-on az egyik csatorna két műsorvezetője indított hevesebb vitát azzal kapcsolatban, hogy miért pont most mesél erről a színész. Vannak, akik úgy érzik Árpa Attila “mentegetőzik”, mintha szégyellnie kellene, hogy egy reality műsortól függött a megélhetése.

„Most mártír szerepben mondja el, hogy ezzel mentette meg édesanyját.” - fogalmazott valaki. Azonban voltak, akik védelmükbe vették a producert, mondván, hogy nincs abban semmi szégyellnivaló, ha valaki a család miatt vállal el egy televíziós feladatot. „Emögött valódi emberek és valódi történetek vannak.” - mondták.

Folytatódik A Nagy Ő

Árpa Attila a 2022-es Nagy Ő-jeként végül Timit választotta, a kapcsolatuk nem tartott sokáig, az év decemberében már szakítottak. Árpa Attila akkor nem szomorkodott sokáig, nem sokkal később újra egypárt alkottak volt kedvesével, Czakó Alexandrával, akit 2024 augusztusában feleségül is vett, egy titkos, szűk körben megtartott ceremónián. Első évfordulójukat Los Angelesben ünnepelték, ahol megerősítették a fogadalmaikat.