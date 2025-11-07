Mindenkit meglepett: nem akárkinek kedveskedett Vilmos herceg

Vilmos herceg újra bebizonyította, hogy ő a tökéletes király lesz belőle. Katalin herceg férje kedvessége sokakat ledöbbentett, miután kiderült, tortával lepte meg egy világsztár édesanyját.

Vilmos herceg meglepte egy sztár édesanyját Fotó: Matt Baron / BEImages

Vilmos herceg felköszöntötte egyik legnagyobb rajongóját

A herceg Rio de Janeiro-ban jelent meg a környezetvédelmi díjátadó, az Earthshot Prize ötödik gáláján. A zöld szőnyegen a herceg olyan világsztárokkal találkozott, mint Shawn Mendes, Anitta, Seu Jorge és Kylie Minogue.

A trónörökös minden jelenlévővel kedvesen elbeszélgetett, és amikor a fiatal énekeshez, Shawn Mendeshez ért, néhány dolgot megtudott az előadóról. Shawn Mendes édesanyja eredetileg Angliából származik és a napokban ünnepelte a születésnapját. Ezt hallva a herceg elhatározta, hogy meglepi a nőt, és egy tortát küldött a felköszöntésére.

Amikor a két férfi újra találkozott, akkor Vilmos herceg megkérdezte, hogy tetszett az énekes édesanyjának a torta. A Treat you better énekese elmondta, édesanyját nagyon meglepte az ajándék.

Az édesanyám még mindig remeg, köszönjük szépen

Az énekes viccesen a herceg tudatára adta, hogy édesanyja olyan izgatott lett az ajándéktól, hogy remegni kezdett. Úgy tűnik, Vilmos herceg új barátokat szerzett az ünnepségen és kedvességével több kapcsolatot épített ki a sztárvilágban - írja a People.