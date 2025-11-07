RETRO RÁDIÓ

Mindenkit meglepett: nem akárkinek kedveskedett Vilmos herceg

A herceg egy világsztár édesanyját lepte meg születésnapja alkalmából.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.07. 10:00
Vilmos herceg születésnapi torta Shawn Mendes meglepetés

Vilmos herceg újra bebizonyította, hogy ő a tökéletes király lesz belőle. Katalin herceg férje kedvessége sokakat ledöbbentett, miután kiderült, tortával lepte meg egy világsztár édesanyját.

Vilmos herceg felköszöntötte egyik legnagyobb rajongóját
Vilmos herceg  meglepte egy sztár édesanyját   Fotó: Matt Baron / BEImages

A herceg Rio de Janeiro-ban jelent meg a környezetvédelmi díjátadó, az Earthshot Prize ötödik gáláján. A zöld szőnyegen a herceg olyan világsztárokkal találkozott, mint Shawn Mendes, Anitta, Seu Jorge és Kylie Minogue.

A trónörökös minden jelenlévővel kedvesen elbeszélgetett, és amikor a fiatal énekeshez, Shawn Mendeshez ért, néhány dolgot megtudott az előadóról. Shawn Mendes édesanyja eredetileg Angliából származik és a napokban ünnepelte a születésnapját. Ezt hallva a herceg elhatározta, hogy meglepi a nőt, és egy tortát küldött a felköszöntésére.

Amikor a két férfi újra találkozott, akkor Vilmos herceg megkérdezte, hogy tetszett az énekes édesanyjának a torta. A Treat you better énekese elmondta, édesanyját nagyon meglepte az ajándék.

Az édesanyám még mindig remeg, köszönjük szépen

Az énekes viccesen a herceg tudatára adta, hogy édesanyja olyan izgatott lett az ajándéktól, hogy remegni kezdett. Úgy tűnik, Vilmos herceg új barátokat szerzett az ünnepségen és kedvességével több kapcsolatot épített ki a sztárvilágban - írja a People.

 

