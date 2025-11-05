Börtönben ünnepelt: így nézett ki a botrányos hiphop mogul születésnapja

Sean Combs, avagy P. Diddy megünnepelte az 56. születésnapját a Fort Dix Szövetségi Büntetés-végrehajtási Intézetben. A világhírű rapper 50 hónapos börtönbüntetését tölti éppen, miután kétrendbeli prostitúció céljából történő szállítás miatt elítélték.

Börtönben ünnepli születésnapját a világhírű rapper Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A világhírű rapper bűnhődik tetteiért

A november 4-i születésnapján P. Diddy a People által megszerzett étlap szerint a többi rabbal együtt gabonapelyhet, tésztát és pizzát is evett, reggelijéhez gyümölcsöt, kenyeret és még süteményt is választhatott. Az ételeket sovány tejjel, margarinnal és cukorpótlós tasakokkal szolgálták fel.

Az ebéd, amit 11 és 12 óra között szolgáltak fel, csicseriborsó-burger vagy csirkeparmezán volt, választható itallal. Az ebédtálhoz köretként marinara szósszal készült tészta és spenót járt, valamint fokhagymás vagy teljes kiőrlésű kenyér. A rabok gyümölcs és desszert közül is választhattak.

A vacsorát délután fél öt körül szolgálták fel, és a sajtos pizza vagy gyöngybab közül lehetett választani. A fogvatartottak különféle italokat és szószokat is kaptak. A New Jersey-i Büntetés-végrehajtási központ pénztáránál édességeket is lehetett vásárolni.

A listán szereplő tételek között volt sajttortaszelet 1,07 dollárért, mézes csiga 1,30 dollárért, Pop-Tarts 2,85 dollárért, valamint különféle kekszek 1,95 és 2,60 dollár közötti áron.

A listán P. Diddy egyik kedvenc étele az almaszósz nem szerepelt.

Október 30-án szállították át a rappert az FCI Fort Dixbe, és jelenleg egy kollégiumi stílusra hajazó cellában tartózkodik több rabbal együtt. A Philadelphiától mintegy 65 kilométerre fekvő katonai bázison található büntetés-végrehajtási központ a rapper új börtöne lett, miután ügyvédei panaszkodtak a brooklyni Metropolitan Detention Center (MDC) körülményeire. Azt is kérvényezték, hogy a Fort Dixbe mehessen, mivel ott elérhetőek drogrehabilitációs programok. A kegyvesztett rappert 2024 szeptemberében tartóztatták le.

Az amerikai kerületi bíró, Arun Subramanian októberben 50 hónap börtönbüntetésre ítélte, miután júliusban bűnösnek találták. A börtönhivatal oldala szerint a rapper szabadon engedésének dátuma 2028, ami arra utalhat, hogy jó magaviselet esetén előbb távozhat. Diddy ügyvédje fellebbezést nyújtott be, melynek november 3-án Beth Robinson bírónő helyt adott. 2026 áprilisában kerülhet sor a szóbeli tárgyalásra.