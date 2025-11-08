„1 percig bírta ki...” - Vajna Timi elárulta, mi az, amit nem tud elviselni a kislánya
A szépséges modell nagyon aranyos fotót osztott meg közösségi oldalán.
Vajna Timi nemrég közzétett egy fotósorozatot legkisebb gyermekéről, Hailey-ről a közösségi oldalán, a követők nagy örömére.
Vajna Timi élete végre kiteljesedett a gyermekeivel
A 43 éves üzletasszony élete, legkisebb gyermeke születése óta láthatóan nagyon boldog és kiegyensúlyozott. Timi minden örömét az anyasággal igyekszik megosztani követőivel, akik mindig lelkesen és támogatóan üzengetnek a bejegyzések alatt. A kis Hailey egyre jobban kezd hasonlítani édesanyjára a képek alapján. Timi legújabb Instagram bejegyzésében kifejtette, hogy kislánya éppen a cipő viselésének megszoktatásában vannak, amit a pár hónapos kislány még nem tűr el magán a képet tanúságai szerint.
1 percig bírta ki a cipőt a lábán, de a puha melegítőt imádjuk... bár kicsit nagy még rá
- írta bejegyzése alá Timi.
Vajna Timi legújabb Instagram bejegyzése az alábbiakban megtekinthető!
