„1 percig bírta ki...” - Vajna Timi elárulta, mi az, amit nem tud elviselni a kislánya

Vajna Timi nemrég közzétett egy fotósorozatot legkisebb gyermekéről, Hailey-ről a közösségi oldalán, a követők nagy örömére.

Vajna Timi láthatóan nagyon élvezi az anyaság minden pillanatát / Fotó: TAMAS DOMBOVARI

Vajna Timi élete végre kiteljesedett a gyermekeivel

A 43 éves üzletasszony élete, legkisebb gyermeke születése óta láthatóan nagyon boldog és kiegyensúlyozott. Timi minden örömét az anyasággal igyekszik megosztani követőivel, akik mindig lelkesen és támogatóan üzengetnek a bejegyzések alatt. A kis Hailey egyre jobban kezd hasonlítani édesanyjára a képek alapján. Timi legújabb Instagram bejegyzésében kifejtette, hogy kislánya éppen a cipő viselésének megszoktatásában vannak, amit a pár hónapos kislány még nem tűr el magán a képet tanúságai szerint.

1 percig bírta ki a cipőt a lábán, de a puha melegítőt imádjuk... bár kicsit nagy még rá

- írta bejegyzése alá Timi.

