Tündéri fotókat mutatott Szőcs Reni a gyermekeiről

A közösségi oldalán mutatta meg a képeket.

Szerző: KL
Létrehozva: 2025.11.02. 11:30
megható Szőcs Reni fotó anya-lánya

Szőcs Reni igen aktív a közösségi oldalán, ahol gyakran jelentkezik a családjával kapcsolatos tartalmakkal, de bátran beszél ott az anyaságról is.

Szőcs Reni
Szőcs Reni az alábbi fotókkal búcsúztatta az októbert Fotó: Ripost

A csinos énekesnő most egy friss fotósorozatot tett közzé az Instagram-oldalán, amelyekkel elbúcsúztatta az októbert. A képek többségén ő és a gyermekei láthatóak.

Bár sokkal több fotó elférne, nagyon szerettük az idei októberi élményeket

- olvasható a kétgyermekes anyuka posztjában.

Íme a képek:

 

