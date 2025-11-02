Tündéri fotókat mutatott Szőcs Reni a gyermekeiről
A közösségi oldalán mutatta meg a képeket.
Szőcs Reni igen aktív a közösségi oldalán, ahol gyakran jelentkezik a családjával kapcsolatos tartalmakkal, de bátran beszél ott az anyaságról is.
A csinos énekesnő most egy friss fotósorozatot tett közzé az Instagram-oldalán, amelyekkel elbúcsúztatta az októbert. A képek többségén ő és a gyermekei láthatóak.
Bár sokkal több fotó elférne, nagyon szerettük az idei októberi élményeket
- olvasható a kétgyermekes anyuka posztjában.
Íme a képek:
