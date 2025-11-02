Tündéri fotókat mutatott Szőcs Reni a gyermekeiről

Szőcs Reni igen aktív a közösségi oldalán, ahol gyakran jelentkezik a családjával kapcsolatos tartalmakkal, de bátran beszél ott az anyaságról is.

Szőcs Reni az alábbi fotókkal búcsúztatta az októbert Fotó: Ripost

A csinos énekesnő most egy friss fotósorozatot tett közzé az Instagram-oldalán, amelyekkel elbúcsúztatta az októbert. A képek többségén ő és a gyermekei láthatóak.

Bár sokkal több fotó elférne, nagyon szerettük az idei októberi élményeket

- olvasható a kétgyermekes anyuka posztjában.

Íme a képek: