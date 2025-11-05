Döbbenet: A Karib-tenger kalózai angyalarcú színésznője évekig terápiára járt a forgatások után átélt traumái miatt

Az angol színésznő, Keira Knightley elárulta, hogy traumát szenvedett, miután szerepelt a világhírű kalandfilm-sorozatban. A fantasyfilmekben olyan sztárok játszottak, mint Johnny Depp, Orlando Bloom és Keira Knightley, és az első rész 2003-ban került a mozikba. A Karib-tenger kalózai hamarosan több milliárd dolláros franchise-zá nőtte ki magát, összesen öt filmmel, mire 2017-ben véget ért a történet. Bár a sorozat világsztárrá tette Knightleyt, aki Elizabeth Swann szerepében tűnt fel, most elárulta, hogy a hirtelen jött hírnév után nagyon nehezen birkózott meg a rivaldafénnyel.

A szépséges angol színésznő sokáig nem tudott mit kezdeni a hirtelen jött hírnévvel Fotó: MW

A színésznő mára féltve őrzi a magánéletét is

Mindössze 17 éves volt az első film forgatásakor, és a kamerák előtt nőtt fel – a A Fekete Gyöngy átka, A holtak kincse, A világ végén és Salazar bosszúja című részekben is szerepelt. A Variety magazinnak őszintén mesélt arról, hogy az egész élmény „traumatikus” volt számára.

Elég borzalmasnak találtam. Nem vagyok extrovertált típus, így nagyon nehezen viseltem azt a szintű figyelmet és hírnevet. Az az életkor, amikor még csak formálódik az ember, különösen nehéz, főleg a nők számára. Valahol még gyerek vagy. Szóval traumatikus volt, de ez indította el a karrieremet

– emlékezett vissza egy 2016-os interjúban a színésznő.

A helyzet annyira megviselte, hogy hipnoterápiás kezelést kellett igénybe vennie a húszas évei elején. A Csavard be, mint Beckham! sztárja elmondta, hogy kiégett a saját ambíciói miatt, és a BAFTA-díjátadó vörös szőnyegén majdnem pánikrohamot kapott, miután poszttraumás stressz-szindrómával (PTSD) diagnosztizálták.

22 évesen idegösszeomlást kaptam, ezért egy év szünetet tartottam, és PTSD-t diagnosztizáltak nálam. Mély terápiába kezdtem, hogy mindent feldolgozzak. Most már tudok vele mit kezdeni, és ez nagyszerű. De akkoriban egyáltalán nem volt az, és évek terápiájába telt, mire sikerült feldolgoznom

– idézi a színésznő szavait az UNILAD.

Szerencsére a 40 éves Knightley azóta helyreállt, és ugyanabban az évben már azt mondta a Varietynek, hogy szerencsésnek érzi magát, amiért mostanra élvezi a munkáját és a sokkal visszafogottabb hírnevet.