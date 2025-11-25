Sánta Laci úgy beszél az anyukájáról, hogy azt nem lehet könnyek nélkül bírni

Sánta Laci nemcsak munkásságával, hanem rendkívüli személyiségével is felhívja magára a figyelmet. A színész most a Metropolnak adott interjújában mesélt édesanyjáról és kapcsolatáról a nőkkel.

Sánta Laci fontosnak tartja a nők támogatását

Szerintem az fontos, hogy a nőket minden szempontból érdemes, és kell is támogatni. Már csak azért is, mert talán sokkal nagyobb a teherbírásuk, mint egy férfinak, de nem feltétlenül szoktak ezzel úgy kérkedni, mint mondjuk a férfiak

– mesélte lapunknak, majd azt is elárulta, milyen számára egy igazi nő, akire a mindennapokban fel tud nézni. Úgy gondolja, mindennek az alapja egy olyan nő, aki segítséget nyújt a nehéz időkben:

„Egy nő, akire felnézek, és mások is felnéznek, lehet olyan, akit követni érdemes, akinek a munkája inspiráló lehet, de annyi inspiráló nő van a világban, akik szürke hétköznapi életet élnek, és mégis egyben tartanak egy családot, képesek csendben, békességben felnevelni gyerekeket, és olyan mértékű támaszt nyújtani egy férfi számára, ami nélkül nem tud sikeres lenni egy férfi. Tehát az első lépés szerintem egy olyan nő, aki mellett egy férfi ki tud teljesedni.”

Lacit arról is megkérdeztük, hogy ki az, akire ő személy szerint felnéz, akire mindenben számíthat. A válasz könnyeket csalt a szemünkbe:

Hát nem tudnék egyetlen egy embert kiemelni, hogy őszinte legyek. Nagyon sokat tanultam és tanulok a mai napig az édesanyámtól, úgyhogy ő minden szempontból inspiráló. Ahogy mondtam, ő tipikusan az a nő, aki rendkívüli alázattal nevelt fel engem és a testvéremet. Egyben tartotta a családot, ő volt az alapja mindennek. Egész életünkben igyekezett és igyekszik a mai napig a lehető legmegértőbb és a legodaadóbb családanya lenni. Szóval tulajdonképpen mondhatom, hogy ha egyet kell választani, akkor azt gondolom, hogy mindenképpen ő az

– mesélte.

Sánta Laci volt feleségével közösen neveli kisfiát

A Madách Színház színművésze azonban nemcsak édesanyját emelheti ki, mint fontos nő az életében. 2020-ban robbant a hír, miszerint hat évig tartó házassága Széphalmi Juliskával véget ért, ám baráti viszonyban váltak el és azóta is együtt nevelik közös gyermeküket, Lacikát.