"Két vidéki srác Budapesten" – Indul a mandula? Így alapították meg Cipőék 35 éve a Republicot

A Republic zenekar a kilencvenes évek egyik legmeghatározóbb együttese volt, akkor még Cipővel az élen. Boros Csaba akkoriban basszusgitárosa és vezetője volt a bandának, a legendás frontember halála után, pedig ő lett a csapat énekese. Lapunknak most elárulta, hogy hogyan alapították meg azt az együttest, ami rengeteg embernek határozta meg gyerekkorát.

Boros Csaba a Republic dalok eredetéről is beszámolt lapunknak (Fotó: Flajsz Peter)

Boros Csaba belépésével alapult meg az együttest, de nem ment ez olyan egyszerűen, mint sokan elképzelik.

Korábban szerepeltem a Kenguru zenekarban, amit Szigeti Feri, a Karthago együttes gitárosa alapított. Ő ismerte a Cipőt, akit szövegírónak hozott még a Kenguru zenekarhoz. Nagyon jó barátok lettünk, mint két vidéki srác Budapesten és mondta, hogy szeretne egy saját bandát alapítani. Meghívott engem is, hogy jó lenne ha basszusgitároznék és az élet úgy hozta, hogy 1990 februárt 23-án megalapítottuk a Republic együttest

– mesélte el a zenekar alapulását Boros Csaba.

A Republic zenekart megviselte Bódi László Cipő halála

Természetesen nem volt egyszerű egyikünknek sem. A mai napig vannak dalok, amiket nem éneklek el, hanem felvételről maga Cipő adja elő a dalt. Ilyen például A 67-es út, amit egyszerűen nem akarunk eljátszani, mivel az volt Cipő dala. Azt a számot úgy tudta előadni, mint senki más és így tisztelgünk emléke előtt

– árulta el az együttes frontembere. Cipő elvesztése nem csak az együttes számára volt megdöbbentő, hanem a rajongóknak is.

A Republic Cipő elvesztését nehezen dolgozta fel, de sikerült továbbra is sikeres karriert futniuk (Fotó: Mediaworks archív)

Boros Csaba nem érti, hogyan tudják más zenekarok előadni ezeket a dalokat.

Nem értem mások miért játsszák például az Engedj Közelebb című slágert, mert az Cipőnek egy olyan lelki állapotát írja le, amit senki nem tud ugyanazzal az érzelemmel előadni, mivel ehhez nagyon közelről kellett ismerni. Még nekem sem volt egyszerű átlépni ezt a lelki küszöböt. A közönség viszont sokszor követelte, ezért nem tudtuk kihagyni

– mondta lapunknak az együttes frontembere.

Hihetetlen eredményt ünnepel a Republic

Felfoghatatlan érzés az, hogy 35 év után ismét kiadhatjuk ezt az albumot. Abban az időben annyira nem voltunk tisztában, hogy hogyan fog reagálni a közönség, hogy a Repül a Bálna című számot az album végére raktuk, pedig mostanság a nagyobb dalok ilyenkor az elején szerepelnek. Nagyon hálásak vagyunk viszont, hogy ennyire szeret még mindig minket a rajongótábor

– számolt be a sikerekről Boros Csaba, amit az Indul a Mandula album hozott nekik.