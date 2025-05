Bódi László Cipő édesanyja máig nem tudja elengedni a fiát: "Itt van velem, szoktam érezni a jelenlétét"

Idén lenne 60 éves Bódi László Cipő, a Republic zenekar korábbi karizmatikus frontembere. Milliók nőttek fel a zenéin, dalainak sorai generációk életébe égtek bele, és felfoghatatlan, hogy már 12 éve nincs köztünk. 2013. március 11-én halt meg, tragikusan fiatalon, mindössze 47 évesen. Cipő halála mély nyomot hagyott a rajongókban, de az ő fájdalmuk összehasonlíthatatlan azzal, ami az édesanyjában, Gizellában él a mai napig.

Bódi László Cipő dalai nemzedékeken átívelő slágerek (Fotó: Mediaworks archív)

Bódi László Cipő tudta, hogy mivel néz szembe

Bódi László a Szovjetunióban született 1965-ben, hiszen Cipő édesanyja, Gizella ott élt akkoriban. Egyéves volt, amikor Magyarországra költöztek. Az anyai szeretet és kötődés egész életét végigkísérte, Gizella néni így emlékezik vissza:

Lacikáért élek! Itt van velem gyakran, szoktam érezni a jelenlétét, néha látni is. De mindig a hajával látom, sosem látom őt kopaszon.

A kisfiú már korán megmutatta zenei érzékét – ahogy édesanyja meséli, két és fél éves korában a „Ki mit tud?” dalait énekelve ugrált a heverőn. Az éneklés és a színpad világa végigkísérte életét. Az 1983-as Ki mit tud?-ra is jelentkezett, de nem jutottak be a döntőbe, amit annyira a szívére vett, hogy rosszul lett és Budapesten kórházba került. Érdekes és szívfacsaró párhuzam, hogy Cipő élete utolsó napjait is ugyanabban a kórházban töltötte, ahol fiatalon először megtapasztalta az elmúlás gondolatát.

Bódi László betegsége már korábban diagnosztizálva lett, a szívével volt probléma. 2009-ben koszorúérműtéten esett át, de állapota fokozatosan romlott. A hírek szerint szívátültetésre lett volna szüksége, azonban Cipő nem járult hozzá ehhez. Úgy érezte, más szívével már nem lenne ugyanaz az ember. Bódi László halálának oka tehát szívelégtelenség volt, sokáig a rajongók előtt is titok maradt.

Ne mondjátok meg anyukámnak, hogy nagy beteg vagyok

– mondta, amikor megtudta, mennyire súlyos az állapota. Cipő édesanyja, Gizella azóta sem dolgozta fel fia halálát. Férjét és fiát is elvesztette, és ma már csak lánya van mellette.

Szörnyű így élni, borzasztó. Ezért van sok betegségem, mert ennyi tragédia ért. Próbálom lekötni magam, elfeledni az engem ért dolgokat, ezért például sokat kertészkedem

– mondja megtörten.