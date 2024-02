Miért pont egy hal lett a Republic szimbóluma? – egészen egyszerű oka van

1990-ben alakult az eMeRTon-díjas magyar rockegyüttes

A Republic együttes 1990. február 23-án alakult. Az alapító tagok között volt Bódi László – Cipő, Tóth Zoltán, Bali Imre, Szilágyi „Bigyó” László és Boros Csaba. Az első közös daluk az Ahogy a halak című, amiben ugyan már megjelent az a bizonyos hal, de még nem ez volt az a jel, amiről mindenkinek a Republic jut az eszébe. De akkor honnan a hal-szimbólum? A Wikipédia sorai szerint a zenekar tagjai első lemezük felvételekor Kispesten, egy halászcsárda kerítésén láttak meg egy hasonló szimbólumot. A jelképpé váló halat végül Cipő rajzolta le. Nem mellesleg később kiderült, hogy az együttes ráadásul a Halak jegyében született, így végleg maradt a hal mint a zenekar szimbóluma.

A jelképpé váló halat végül Cipő rajzolta le – Fotó: YouTube.com

Íme néhány további érdekesség a Republicról

Nem sokkal megalakulásuk után megnyertek egy rockfesztivált Balatonlellén, amit a 67-es főút köt össze Kaposvárral.

1991 elnyerték a Magyar Rádió eMeRTon-díját.

1993-ban a Hahó Öcsi!!! albumukkal a Mahasz Arany Zsiráf-díját is megnyerték.

1994-ben a Disco gyorsan aranylemez, majd platinalemez lett, ezen az albumon jelent meg A 67-es út című daluk is.

1995-ben ismét elnyerték az Arany Zsiráf-díjat „Az év rocklemeze” kategóriában.

Az 1995-ben megjelent Tüzet viszek című albumuk még abban az évben gyémántlemez lett.

Ezen a napon született Mátyás, az igazságos

1443. február 23-án Kolozsváron született Mátyás magyar király, napra pontosan 581 éve. Mátyást nevezik Corvin Mátyásnak, az igazságos Mátyás királynak, hivatalosan I. Mátyásnak, de a köznyelv egyszerűen mint Mátyás királyt emlegeti. Magyarországon 1458 és 1490 között uralkodott. 1469-től cseh (ellen)király, 1486-tól pedig Ausztria hercege is volt.

Itt lehet vért adni pénteken a fővárosban

07:00–19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.)

12:00–17:30 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)

13:00–18:00 óra között pedig a Corvin Moziban (1082 Budapest, Corvin köz 1.)

Ezekben a kerületekben lesz lomtalanítás a hétvégén – Fotó: Róka László

Az V. kerülettel folytatódik a lomtalanítás

2024. február 23-án az V. kerületi körzetben lesz lomtalanítás. Fontos, hogy lom kizárólag az adott címre vonatkozó, a postaládákba dobott hivatalos tájékoztatólevélben, valamint a külön ebből a célból készült online térképeken megjelölt napon, 18 óra után helyezhető ki. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül, ami bírságot vonhat maga után. A lomokat az FKF a kihelyezést követő napon szállítja el.

Szombaton és vasárnap is lesz lomtalanítás

24-én az I. kerületben, 25-én pedig a XVI. kerületben kezdődik a lomtalanítás. Az első kerületben mindössze 1 napig fog tartani, a XVI.-ban viszont egészen március 8-ig. További részletek és a kihelyezési térképek itt találhatók.

Ilyen lesz a hétvége időjárása

Pénteken borongós, tavasziasan enyhe időre van kilátás. Északnyugaton szórványosan ered el az eső. Olykor viharossá fokozódik a DNy-i szél. 11–17 fok között alakul a hőmérséklet a köpönyeg.hu előrejelzése szerint. Szombaton a hajnali esők elvonulta után délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és napközben már csak elszórtan fordul elő csapadék. A DK-i szél élénk lesz. 13 fok körüli értékeket mérhetünk. Vasárnap pedig a reggeli ködfoltok feloszlása után ismét borongós idő valószínű, és elszórtan újabb záporesők lehetnek. Többfelé lesz erős a déli szél, 13–16 fok várható.

467 éve született II. Mátyás

Szombaton lesz 467 éve, hogy Bécsben megszületett I. Miksa magyar király (II. Miksa néven német–római császár és cseh király) és Mária spanyol hercegnő gyermeke, II. Mátyás magyar király, aki békekötésekkel szilárdította meg birodalmát. Kis érdekesség, hogy II. Mátyás I. Mátyás néven német–római császár és cseh király is volt. A külső helyzetet a törökkel, a belsőt a Bethlen Gáborral megkötött békével rendezte.

4 éve hunyt el Csukás István – Fotó: Mohai Balázs / MTI

4 éve hunyt el Csukás István

A nemzet művészének, kétszeres József Attila-díjas és Kossuth-díjas írónknak, költőnknek olyan klasszikusokat köszönhetünk, mint a Pom Pom vagy a Süsü. Csukás Kisújszálláson született, nehéz sorsú kovácsmester nagyobbik fiaként. A Magyar Rádió diákköltők részére meghirdetett pályázatára egy barátja beküldte néhány versét, és azokkal első díjat nyert. Verseskötetei mellett jelentek meg gyermekregényei, mesekönyvei, verses meséi. Legismertebb figurái például Mirr-Murr, Pom Pom, vagy Süsü, a sárkány. Történeteiből rajz- és bábfilmek készültek, több ifjúsági regényéből pedig sikeres tévéfilm. Csukás István 2020. február 24-én hunyt el.

Szombaton szökőnap lesz

Szökőnap 4 évente van, minden olyan évben, amelynek az utolsó két számjegye 4-gyel osztható. 2024 pedig egy ilyen év. Ez már a Gergely-naptár 1582. október 4-i bevezetése óta így van. Ekkor ugyanis a legtöbb katolikus országban életbe lépett a XIII. Gergely pápa által elrendelt és róla elnevezett gregoriánus naptárreform, melynek bevezetésekor megtartották a fenti szabályt.

Föld Alatti Futás lesz szombaton

A Nagy Sportágválasztó, mint az Ötpróba program koordinátora 2024. február 24-én rendezi meg a Föld Alatti Futást a kőbányai pincerendszerben, ahol az „Érezd a ritmust!” szlogennel és diszkós tematikával várják majd a futókat és a túrázókat! Ütemes zenei ritmusok, laza „futólépések”, fergeteges hangulat és megannyi izgalmas fényeffekt várja a sportolni vágyókat az esemény leírása szerint. További részletek itt olvashatók.

Indul a Kalandra Fül Fesztivál

Február 24-én, a Budapest Music Centerben rendezik meg Magyarország egyetlen olyan klasszikus zenei fesztiválját, amely kifejezetten gyermekeknek szól. Az egész napos programsorozat során Mozart, Beethoven, a brácsák, népdalok, mesezenék és gyermekdalok világában merülhetnek el a látogatók, miközben ők is kipróbálhatják magukat zenészként, de akár komponálóként is. Emellett kézműves alkotóműhely is várja őket, sőt még egy Csoda és Kósza előadást is megnézhetnek. További információk ezzel kapcsolatban itt olvashatók.

Kórusok Téli Éjszakája lesz a Magyar Zene Házában

Ugyancsak szombaton, este 6 órától igazán különleges élményben lehet része annak, aki ellátogat a Magyar Zene Házába: a Kórusok Téli Éjszakáján hazai és külföldi kórusok adnak összesen 50 koncertet az épület 5 különböző helyszínén. Többféle zenei stílus és közös éneklés is várja az érdeklődőket! További információk itt találhatók.

Csodálatos cirkuszvilág címmel nyílik kiállítás a Magyar Mezőgazdasági Múzeumbann

Egy nemzetközi tárlatnak lehetünk tanúi, ahol többek között a cirkuszvilág relikviáit, a cirkuszi képző- és filmművészet alkotásait sorakoztatják fel február 25–29. között. A cirkusztörténeti kiállításon különböző személyes történeteket, hazai világszám-produkciókat, valamint a porondon és azon túli valóságokat ismerhetünk meg a régmúlttól egészen napjainkig. Sőt, a 100 éves körhinta, a múzeumpedagógiai játékok, a csoportos cirkuszpedagógia és a virtuális kötéltáncolás által mi is részesei lehetünk egy kicsit e világnak. Az esemény további részletei itt olvashatók.