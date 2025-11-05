Vajon mi történt vele? Mikó István felébredt, de nem bírt megmozdulni

Mikó István mostanában a Duna TV-n látható a Teletornában, 75 évesen jól megmozgatták. „Egyfelől örültem neki. Másfelől egy nap felvettek tíz részt, és nem értettem, másnap miért nem tudok megmozdulni... Olyan izomlázam lett! De ha naponta csak egyszer elvégzi az ember ezeket a tornagyakorlatokat, az egészséges” – vélekedett.

Mikó István 75 éves lett (Fotó: MTVA)

„Én korán kelő, későn reggeliző vagyok, és mindig elhatározom, hogy mozogni fogok. Van egy szobabiciklim, ráülök, és az nagyon jólesik. Tekerem is, ruhafogasnak is használom. Az életünk folyamatos mozgás... amúgy aktív vagyok a munkáimban” – jegyezte meg. Korábban volt időszak, amikor több színházban is játszott, ezek közt rendre gyalogolt, nem autóval járt.

Mikó István és Lusta Dick

Egyik legendás szinkronszerepét a Macskafogóban kapta, a sokak által nagyon kedvelt Lusta Dick volt a karaktere. „Ma már lustább vagyok. Néha lendületet veszek, aztán úgy maradok. Ez a konyhától a szobáig tart” – viccelődött a színész. Nagyon szeret zenét hallgatni, olvasni, akár egyszerre is: ezt tölti ki a napjait. A zeneszerzés, az alkotás öröme kiemelten fontos neki.

Mikó István felesége büszke lehet a színészre: a mai napig rendszeresen mozog (Fotó: MTVA)

Lusta Dick mellett ő adta Micimackó hangját, ő volt Főkukac A nagy ho-ho-horgászban, Breki a Muppet Show-ban, a Dzsinn az Aladdinban. Ezeket is szerette, de – mint mesélte a Családi körben – az élőszereplős filmeket jobban kedvelte.

Mikó István mindig hálás volt, ha megtalálták egy feladattal. „Mindent feladatnak tekintettem, és mindennek örültem, hogy rám gondoltak. Én igazából a színpadon érzem jól magam. Az ’itt és most’ az visszahozhatatlan, utánozhatatlan, többet ér számomra, mint a filmek. Az ihletett állapot nagyon jó. Azt nem lehet akarni, ahhoz kell olyan feladat, ami ezt előhozza” – mesélte a Duna TV-n a Jászai Mari-díjas színművész, rendező, színházigazgató, zeneszerző, érdemes és kiváló művész, a Soproni Petőfi Színház és a Turay Ida Színház örökös tagja.