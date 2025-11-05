Vajon mi történt vele? Mikó István felébredt, de nem bírt megmozdulni
A Teletornából tíz adást vettek fel egyszerre, a 75 éves színész másnap kissé nehezen mozgott. Mikó István elmondta, hogy filmes szinkronos munkáit is szereti, de a színház okozta neki a legnagyobb örömet, mert az élőben előadott színdarab visszahozhatatlan és utánozhatatlan.
Mikó István mostanában a Duna TV-n látható a Teletornában, 75 évesen jól megmozgatták. „Egyfelől örültem neki. Másfelől egy nap felvettek tíz részt, és nem értettem, másnap miért nem tudok megmozdulni... Olyan izomlázam lett! De ha naponta csak egyszer elvégzi az ember ezeket a tornagyakorlatokat, az egészséges” – vélekedett.
„Én korán kelő, későn reggeliző vagyok, és mindig elhatározom, hogy mozogni fogok. Van egy szobabiciklim, ráülök, és az nagyon jólesik. Tekerem is, ruhafogasnak is használom. Az életünk folyamatos mozgás... amúgy aktív vagyok a munkáimban” – jegyezte meg. Korábban volt időszak, amikor több színházban is játszott, ezek közt rendre gyalogolt, nem autóval járt.
Mikó István és Lusta Dick
Egyik legendás szinkronszerepét a Macskafogóban kapta, a sokak által nagyon kedvelt Lusta Dick volt a karaktere. „Ma már lustább vagyok. Néha lendületet veszek, aztán úgy maradok. Ez a konyhától a szobáig tart” – viccelődött a színész. Nagyon szeret zenét hallgatni, olvasni, akár egyszerre is: ezt tölti ki a napjait. A zeneszerzés, az alkotás öröme kiemelten fontos neki.
Lusta Dick mellett ő adta Micimackó hangját, ő volt Főkukac A nagy ho-ho-horgászban, Breki a Muppet Show-ban, a Dzsinn az Aladdinban. Ezeket is szerette, de – mint mesélte a Családi körben – az élőszereplős filmeket jobban kedvelte.
Mikó István mindig hálás volt, ha megtalálták egy feladattal. „Mindent feladatnak tekintettem, és mindennek örültem, hogy rám gondoltak. Én igazából a színpadon érzem jól magam. Az ’itt és most’ az visszahozhatatlan, utánozhatatlan, többet ér számomra, mint a filmek. Az ihletett állapot nagyon jó. Azt nem lehet akarni, ahhoz kell olyan feladat, ami ezt előhozza” – mesélte a Duna TV-n a Jászai Mari-díjas színművész, rendező, színházigazgató, zeneszerző, érdemes és kiváló művész, a Soproni Petőfi Színház és a Turay Ida Színház örökös tagja.
