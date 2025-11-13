A világsztár életét megmentette a zenélés - így hagyott fel a drogokkal és az alkohollal

Liam Gallagher elmondta, hogy az Oasis megmentette az életét. Felhagyott a drogokkal és az alkohollal, míg a zenekar újraegyesítő turnéjára készül – közölte a PEOPLE.

Liam Gallagher életét megmentette az Oasis

Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Liam Gallagher szívszorító vallomása

Liam Gallagher elárulta, hogy az Oasis újjáalakuló turnéja szó szerint megmentette az életét.

A sztár kíváló példa arra, hogy nehézségek árán is képesek vagyunk káros szenvedélyeinkről lemondani, ha van miért.

November 9-én a 53 éves brit rockzenész, az Oasis zenekar egykori frontembere és testvére, Noel Gallagher közösségi oldalon írt arról, milyen sokat jelentett számára, hogy felhagyott a cigarettázással és az alkohollal a zenekar nagyszabású visszatérő turnéjára készülve.

Egy rajongó így kommentált:

Nagyszerűen tartod magad a koncertekhez, Liam. Sajnálom, hogy szerzetesi életet kell élned a turné alatt – de istenem, hatalmasat alakítasz! Köszönjük, köszönjük, köszönjük!

Liam így válaszolt:

Az Oasis megmentette az életemet. Ideje volt, hogy rendbe tegyem a fejemet. Tudom, mennyit jelent ez az embereknek, ezért az, hogy nem iszom, nem dohányzom, és nem szippantok ‘Gary baldies’-t olyan áldozatok, amiket meg kellett hozni.

Liam és testvére, Noel Gallagher idén júliusban indították el az Oasis Live ’25 Tour turnét, amely november 23-ig tart.