Szívszorító búcsú! Galambos Bogi, Lagzi Lajcsi lánya, így emlékezik édesanyjára

Múlt év ősszel Galambos Bogi elveszítette édesanyját, ami mélyen megrázta a családot. Lagzi Lajcsi lánya, Galambos Bogi Instagramon közzétett szívszorító posztjában így emlékezett.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.29. 16:15
Múlt év ősszel Galambos Bogi, Lagzi Lajcsi lánya elveszítette édesanyját, Boglárkát, ami mélyen megrázta a családot. Azóta a fiatal tervező Instagramon is megemlékezett szerettéről, egy szívszorító posztban: Egy év nélküled… hiányzol, anya– írta a gyönyörű fotóhoz, amelyen édesanyja ragyog.

Lagzi Lajcsi lánya gyászol, édesanyja egy éve hirtelen gyorsasággal hunyt el.
Lagzi Lajcsi lánya gyászával küzd hiszen mélyen megrázta édesanyja hirtelen halála (Fotó: Instagram)

Lagzi Lajcsi lánya Ázsiág utazott, hogy megküzdjön gyászával

Bogi édesanyja közel 10 évig küzdött a rákkal, és tavaly, a betegség végső szakaszában hirtelen romlott az állapota, miközben újra kórházba került. Ez az időszak rendkívül megterhelő volt a lány számára, az Ázsia Expresszben való részvételekor is csak nehezen tudott elszakadni a természetes közegétől. A verseny alatt a lemaradásaik miatt már nem tudtak eljutni a döntő hetére Balira, így a búcsúzásnál Bogi hangja is elcsuklott.

Ez a műsor segített kimászni a gödörből, amibe anyukám elvesztése lökött

– vallotta Bogi, miközben ölelésbe burkolózott Sárival.

A verseny nem csupán fizikai kihívást jelentett, hanem lelki erőt is adott

Személyes kérdés volt számomra, hogy újra motivációt találjak és érezzem, hogy erős vagyok. Anyukámat vesztettem el, és egy ilyen után nagyon nehéz megtalálni az előre vivő erőt. Ez a verseny megtanította, hogy képes vagyok rá

– mondta sírva.

Galambos Boglárka édesanyja halála után a divatba menekült (Fotó: Máté Krisztián)

Bogi a divatba menekült, de hogy miért is? 

A divat Bogi számára nemcsak önkifejezés, hanem menekülés is a gyász idején

Anya volt a legnagyobb támogatóm, a legjobb barátnőm és példaképem. A nehéz időszakban a tervezés az egyetlen kiút, ilyenkor teljesen kizárom a külvilágot

– vallotta be. Bogi gyerekkora óta inspirációt merít édesanyja stílusából

Anya gardróbjából öltözöm, mióta az eszemet tudom. Mindig ellopkodtam a cuccait, amit ő sosem vette lopásnak, és rengeteg inspirációt adott nekem.

A színek, formák és a nőiesség iránti érzékenység, amelyet édesanyjától örökölt, ma minden Bogi kollekció darabjában ott van. A tervező tehát nem csupán ruhákat készít, egy érzékeny, mély, de rendkívül bátor világot épít, amely egyszerre szól a szabadságról, a gyászról, az önkifejezésről és a női örökségről. 

 

