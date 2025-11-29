Szívszorító búcsú! Galambos Bogi, Lagzi Lajcsi lánya, így emlékezik édesanyjára

Múlt év ősszel Galambos Bogi, Lagzi Lajcsi lánya elveszítette édesanyját, Boglárkát, ami mélyen megrázta a családot. Azóta a fiatal tervező Instagramon is megemlékezett szerettéről, egy szívszorító posztban: „Egy év nélküled… hiányzol, anya” – írta a gyönyörű fotóhoz, amelyen édesanyja ragyog.

Lagzi Lajcsi lánya gyászával küzd hiszen mélyen megrázta édesanyja hirtelen halála (Fotó: Instagram)

Lagzi Lajcsi lánya Ázsiág utazott, hogy megküzdjön gyászával

Bogi édesanyja közel 10 évig küzdött a rákkal, és tavaly, a betegség végső szakaszában hirtelen romlott az állapota, miközben újra kórházba került. Ez az időszak rendkívül megterhelő volt a lány számára, az Ázsia Expresszben való részvételekor is csak nehezen tudott elszakadni a természetes közegétől. A verseny alatt a lemaradásaik miatt már nem tudtak eljutni a döntő hetére Balira, így a búcsúzásnál Bogi hangja is elcsuklott.

Ez a műsor segített kimászni a gödörből, amibe anyukám elvesztése lökött

– vallotta Bogi, miközben ölelésbe burkolózott Sárival.

A verseny nem csupán fizikai kihívást jelentett, hanem lelki erőt is adott:

Személyes kérdés volt számomra, hogy újra motivációt találjak és érezzem, hogy erős vagyok. Anyukámat vesztettem el, és egy ilyen után nagyon nehéz megtalálni az előre vivő erőt. Ez a verseny megtanította, hogy képes vagyok rá

– mondta sírva.

Galambos Boglárka édesanyja halála után a divatba menekült (Fotó: Máté Krisztián)

Bogi a divatba menekült, de hogy miért is?

A divat Bogi számára nemcsak önkifejezés, hanem menekülés is a gyász idején.

Anya volt a legnagyobb támogatóm, a legjobb barátnőm és példaképem. A nehéz időszakban a tervezés az egyetlen kiút, ilyenkor teljesen kizárom a külvilágot

– vallotta be. Bogi gyerekkora óta inspirációt merít édesanyja stílusából:

Anya gardróbjából öltözöm, mióta az eszemet tudom. Mindig ellopkodtam a cuccait, amit ő sosem vette lopásnak, és rengeteg inspirációt adott nekem.

A színek, formák és a nőiesség iránti érzékenység, amelyet édesanyjától örökölt, ma minden Bogi kollekció darabjában ott van. A tervező tehát nem csupán ruhákat készít, egy érzékeny, mély, de rendkívül bátor világot épít, amely egyszerre szól a szabadságról, a gyászról, az önkifejezésről és a női örökségről.