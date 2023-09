Elképesztő karriert fut be Galambos Lajos lánya, Bogi

Nem egyszerű dolog egy híres ember gyermekének lenni. Számtalan példát lehet találni arra, hogy a sztárcsemeték céltalan fiatal felnőttekké válnak, akiknek minden idejét a rongyrázás, és a gazdag szülők által megkeresett pénz elköltése teszi ki. Nos, Galambos Boglárkát, Lajcsi legidősebb gyermekét nem ilyen fából faragták... A huszonnégy éves hölgy először is elképesztő tehetséget mutat a festészet iránt. Már egészen gyermekkora óta fest, az alkotásaira pedig egyre több vevő jelentkezik. Bogi emellett a divathoz is konyít, és nem is akármennyire! Tanulmányai befejeztével, melyet London egyik legnevesebb iskolájában végzett el, a divattervezés felé fordult, amiben mára egészen elképesztő sikereket ér el.

A legnagyobbak között

Boginak eddig nem volt saját üzlete, az általa tervezett darabokat az interneten lehetett megvásárolni. Az áttörést 2023 augusztusa hozta meg, amikor végre saját standdal lehetett jelen a Balaton Sound Fesztiválon. A szárnypróbálgatás aztán olyan jól sikerült, hogy Bogi standja feltűnt a Sziget Fesztiválon is, ami léptékben már egy teljesen más liga, mivel oda több százezer ember látogatott ki idén is a világ minden pontjáról. A fiatal tervező munkáit így olyan széles körben meg lehetett ismerni, hogy szinte azonnal be is indult az üzlet.

Bogi büszkén mutatja termékeit 2023-ban a Balaton Sound-on (Fotó: Földvári Zsófi / Bors)

Megél belőle

A divattervezés, mint vállalkozás, sajnos nem feltétlenül szól a meggazdagodásról, hiszen az elején nagyon sok pénzt kell beleönteni, ami viszonylag lassan csorog vissza. Bogi a jelek szerint az üzleti életben is jól boldogul, hiszen mára elért arra a szintre, hogy megél a cége bevételeiből.

Nagyon sok dolog van vele, de azt gondolom, hogy szerencsés vagyok, hiszen a hobbim lett a munkám!

– mondta a Metropol megkeresésére, Galambos Bogi. „Mára eljutottam oda, hogy ez a főtevékenységem. Büszke vagyok rá, hogy az első üzletem megnyithattam a Home of Fashion üzletházban, ahol húsz tervező munkái - köztük az enyém - találhatók meg. Köztük van Nanushka is, szóval igazán előkelő társaságba kerültem. Úgy gondolom, hogy ezt kitartással és sok munkával értem el, és csak magamnak köszönhetem az elért eredményeket. Mára a divattervezés lett a fő tevékenységem, ez a fő kereseti forrásom.