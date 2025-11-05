Katalin hercegnére rá sem ismerni: Most kiderült, mitől változott meg az élete
A walesi hercegné sokat tesz az egészségéért. Katalin egy új hobbi révén éri el az egészséghez is szükséges belső lelki harmóniát.
Egy modern hercegnő élete nem olyan irigylésre méltó, mint azt mi gondolnánk. Bár ott vannak a csillogó tiarák és a fényűző bálok, de emellett a média állandó figyelme kíséri végig életüket, szoros napirendjük van és szigorú etikettnek kell megfelelniük. Katalin hercegné számára ezért is olyan fontos a lelki egyensúly megtalálása, melyben nemcsak családja, hanem egy újonnan felfedezett hobbija is segít neki.
Katalin hercegné meditálni kezdett
Vilmos herceg felesége a meditáció hatásai által találta meg lelki békéjét. Bár rengeteg teendője van, de a walesi hercegné mégis időt szakít arra, hogy kicsit visszavegyen a tempóból, melyben egy wellnessgyakorlat is a segítségére van.
Chris Levine angol kortársfestő – akinek II. Erzsébetről készített ikonikus portréját valószínűleg mindenki ismeri – közeli kapcsolatban áll a brit királyi családdal, ő volt az, aki segített a hercegnőnek meglelnie a lelki békéjét – számol be róla a Life.hu. Ő vezette be Katalin hercegnét a meditáció rejtelmeibe, így stresszmentesebb életmódot képes folytatni, mint azelőtt.
Számos meditációs technika létezik az elsajátításra, hiszen nem mindenki tud egyik pillanatról a másikra elmélyedni, jó, ha valaki fogja eleinte az ember kezét. Egy olyan hercegnének pedig, aki a mindennapjait az emberek fürkésző tekintete előtt éli, jó, ha van egy csendben és nyugalomban végezhető hobbija.
Rengeteg előnye van, ha az ember meditál; nem vesz el sok időt a mindennapokból, szóval a nagyon elfoglalt emberek is tudják végezni, ezenfelül pedig a pszichés és a fizikai egészségre is jó hatással van. Szakértők szerint a meditáció segítségével megérthetjük lelki folyamatainkat, redukálja a szorongást és kiváló eszköz a stressz csökkentésében. Lelassítja az elmét és segíthet javítani az alvásminőséget.
A pszichés állapot javulása segíthet a fizikai állapotnak is, amelyre Katalin hercegnének is szüksége van, főként mióta 2024-ben rákkal diagnosztizálták, amely jelentős terhet ró a szervezetére. Lehet, hogy meglepő, de férje, Vilmos herceg is rendszeresen csatlakozik hozzá a meditációs alkalmakkor. A páros nemrég költözött be közös otthonukba az Adelaide Cottage-ba.
Katalin hercegné eddig is aktív életmódot folytatott, rendszeresen járja a természetet, kemoterápiás kezelése során ebben talált vigaszra. Hobbiját gyermekeinek is igyekszik továbbadni. Emellett teniszezni is szokott, Vilmos herceggel rendszeresen játszanak meccseket. De kipróbálta már a gyeplabdázást és a vitorlázást is, melyek karbantartják az embert fizikailag, mentális egészségéhez pedig nagyban hozzájárul a meditáció.
