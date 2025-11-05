RETRO RÁDIÓ

Katalin hercegnére rá sem ismerni: Most kiderült, mitől változott meg az élete

A walesi hercegné sokat tesz az egészségéért. Katalin egy új hobbi révén éri el az egészséghez is szükséges belső lelki harmóniát.

Szerző: Alexa
Létrehozva: 2025.11.05. 18:00
Katalin hercegné királyi család Vilmos herceg hobbi

Egy modern hercegnő élete nem olyan irigylésre méltó, mint azt mi gondolnánk. Bár ott vannak a csillogó tiarák és a fényűző bálok, de emellett a média állandó figyelme kíséri végig életüket, szoros napirendjük van és szigorú etikettnek kell megfelelniük. Katalin hercegné számára ezért is olyan fontos a lelki egyensúly megtalálása, melyben nemcsak családja, hanem egy újonnan felfedezett hobbija is segít neki.

Katalin hercegné
Katalin hercegné új hobbival talált rá a lelki egyensúlyra – Fotó: Getty Images

Katalin hercegné meditálni kezdett

Vilmos herceg felesége a meditáció hatásai által találta meg lelki békéjét. Bár rengeteg teendője van, de a walesi hercegné mégis időt szakít arra, hogy kicsit visszavegyen a tempóból, melyben egy wellnessgyakorlat is a segítségére van.

Chris Levine angol kortársfestő – akinek II. Erzsébetről készített ikonikus portréját valószínűleg mindenki ismeri – közeli kapcsolatban áll a brit királyi családdal, ő volt az, aki segített a hercegnőnek meglelnie a lelki békéjét – számol be róla a Life.hu. Ő vezette be Katalin hercegnét a meditáció rejtelmeibe, így stresszmentesebb életmódot képes folytatni, mint azelőtt.

Számos meditációs technika létezik az elsajátításra, hiszen nem mindenki tud egyik pillanatról a másikra elmélyedni, jó, ha valaki fogja eleinte az ember kezét. Egy olyan hercegnének pedig, aki a mindennapjait az emberek fürkésző tekintete előtt éli, jó, ha van egy csendben és nyugalomban végezhető hobbija.

Rengeteg előnye van, ha az ember meditál; nem vesz el sok időt a mindennapokból, szóval a nagyon elfoglalt emberek is tudják végezni, ezenfelül pedig a pszichés és a fizikai egészségre is jó hatással van. Szakértők szerint a meditáció segítségével megérthetjük lelki folyamatainkat, redukálja a szorongást és kiváló eszköz a stressz csökkentésében. Lelassítja az elmét és segíthet javítani az alvásminőséget.

A pszichés állapot javulása segíthet a fizikai állapotnak is, amelyre Katalin hercegnének is szüksége van, főként mióta 2024-ben rákkal diagnosztizálták, amely jelentős terhet ró a szervezetére. Lehet, hogy meglepő, de férje, Vilmos herceg is rendszeresen csatlakozik hozzá a meditációs alkalmakkor. A páros nemrég költözött be közös otthonukba az Adelaide Cottage-ba.

Katalin hercegné eddig is aktív életmódot folytatott, rendszeresen járja a természetet, kemoterápiás kezelése során ebben talált vigaszra. Hobbiját gyermekeinek is igyekszik továbbadni. Emellett teniszezni is szokott, Vilmos herceggel rendszeresen játszanak meccseket. De kipróbálta már a gyeplabdázást és a vitorlázást is, melyek karbantartják az embert fizikailag, mentális egészségéhez pedig nagyban hozzájárul a meditáció.

 

