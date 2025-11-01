RETRO RÁDIÓ

Erre senki nem számított – lehullt a lepel a Házasság első látásra kulisszatitkairól

A TV2 párkereső műsorának kulisszatitkai már régóta izgatják a nézők fantáziáját. Fischer Gábor, a TV2 programigazgatója most kitálalt a Házasság első látásra mindenkit foglalkoztató kérdéseiről.

2025.11.01.
A TV2 népszerű valóságshow-ja tele van szenvedéllyel, botrányokkal és izgalmasabbnál izgalmasabb jelenetekkel. A Házasság első látásra 3. évadja ismét elnyerte a nézők osztatlan figyelmét, ezért most betekinthetnek a műsor kulisszái mögé.

Kiderültek a Házasság első látásra kulisszatitkai
A Házasság első látásra szereplők nyitott könyvként élik életüket a kamerák előtt (Fotó:  TV2)

A Házasság első látásra rajongói választ kapnak kérdéseikre

Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója közösségi oldalán osztott meg a műsorral kapcsolatos érdekességeket. 

A leggyakoribb kérdés, amely sok nézőben megfogalmazódott, így hangzott: Tényleg összeházasodnak-e a szereplők a műsor alatt. Íme, a válasz:

Teljesen hivatalos procedúrán vesznek rész. Gyakorlatilag egy anyakönyvvezető előtt házassági anyakönyvi kivonatot is kapnak, így a Polgári Törvénykönyv értelmében ők valóban férj és feleségnek minősülnek attól a pillanattól kezdve

– nyilatkozta a TV2 igazgatója.

A műsor során a párokkal a nap huszonnégy órájában jelen van egy szerkesztő, aki minden izgalmas lépésükről beszámol, ezzel biztosítva, hogy a nézők semmiről se maradjanak le.

A Házasság első látásra párjainak viselkedését tesztelik

A reality folyamán minden jelenet spontán módon történik, a műsor készítői bizonyos helyzetekben fel akarja mérni, hogyan viselkednek a párok. A nézők arra a kérdésre is választ kaptak, hogy valóban együtt élnek-e a párok a forgatás alatt: 

Igen, valóban összeköltöznek. De természetesen, ha valaki időnként onnan a helyszínről el akar menni, akkor erre van lehetősége

– mesélte Fischer Gábor.

A házasságokról a műsor pszichológusai is nyilatkoztak korábban:

„A realitykísérlet lényegét egyébként sokan félreértik: nem az a cél, hogy a párok tűzön-vízen át együtt maradjanak, hanem az, hogy dolgozzanak a kapcsolatukon, és közösen fejlődjenek.”

Az idei évad meglepetései még nem értek véget, a nézők kíváncsian várják a folytatást és, hogy vajon melyik páros lesz az, aki a végén kitart egymás mellett.  Sokak szerint erre eddig Tigyi Kármen és Szilágyi Dani volt a legesélyesebb, de most úgy néz ki valami megingott ott is.

 

