Erre senki nem számított – lehullt a lepel a Házasság első látásra kulisszatitkairól
A TV2 párkereső műsorának kulisszatitkai már régóta izgatják a nézők fantáziáját. Fischer Gábor, a TV2 programigazgatója most kitálalt a Házasság első látásra mindenkit foglalkoztató kérdéseiről.
A TV2 népszerű valóságshow-ja tele van szenvedéllyel, botrányokkal és izgalmasabbnál izgalmasabb jelenetekkel. A Házasság első látásra 3. évadja ismét elnyerte a nézők osztatlan figyelmét, ezért most betekinthetnek a műsor kulisszái mögé.
A Házasság első látásra rajongói választ kapnak kérdéseikre
Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója közösségi oldalán osztott meg a műsorral kapcsolatos érdekességeket.
A leggyakoribb kérdés, amely sok nézőben megfogalmazódott, így hangzott: Tényleg összeházasodnak-e a szereplők a műsor alatt. Íme, a válasz:
Teljesen hivatalos procedúrán vesznek rész. Gyakorlatilag egy anyakönyvvezető előtt házassági anyakönyvi kivonatot is kapnak, így a Polgári Törvénykönyv értelmében ők valóban férj és feleségnek minősülnek attól a pillanattól kezdve
– nyilatkozta a TV2 igazgatója.
A műsor során a párokkal a nap huszonnégy órájában jelen van egy szerkesztő, aki minden izgalmas lépésükről beszámol, ezzel biztosítva, hogy a nézők semmiről se maradjanak le.
A Házasság első látásra párjainak viselkedését tesztelik
A reality folyamán minden jelenet spontán módon történik, a műsor készítői bizonyos helyzetekben fel akarja mérni, hogyan viselkednek a párok. A nézők arra a kérdésre is választ kaptak, hogy valóban együtt élnek-e a párok a forgatás alatt:
Igen, valóban összeköltöznek. De természetesen, ha valaki időnként onnan a helyszínről el akar menni, akkor erre van lehetősége
– mesélte Fischer Gábor.
A házasságokról a műsor pszichológusai is nyilatkoztak korábban:
„A realitykísérlet lényegét egyébként sokan félreértik: nem az a cél, hogy a párok tűzön-vízen át együtt maradjanak, hanem az, hogy dolgozzanak a kapcsolatukon, és közösen fejlődjenek.”
Az idei évad meglepetései még nem értek véget, a nézők kíváncsian várják a folytatást és, hogy vajon melyik páros lesz az, aki a végén kitart egymás mellett. Sokak szerint erre eddig Tigyi Kármen és Szilágyi Dani volt a legesélyesebb, de most úgy néz ki valami megingott ott is.
