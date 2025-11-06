RETRO RÁDIÓ

Házassági évfordulót ünnepel Dukai Regina

A magyar szépség 3 éve kötötte össze életét szerelmével.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.06. 19:00
Dukai Regina házassági évforduló esküvő

Neves alkalmat ünnepel Dukai Regina és szerelme. A házaspár 3 éve kötötték össze az életüket, az énekesnő és kedvese november 5-én házasodtak össze. A házassági évforduló alkalmával a színésznő felelevenítette a titkos esküvő pillanatait.

Különleges dátumot ünnepel Dukai Regina
Dukai Regina 3 év házasodott össze szerelmével     Fotó: Mediaworks archív

Különleges dátumot ünnepel Dukai Regina

A magyar modell és énekesnő 2021-ben jelentette be, hogy menyasszony lett. A bejelentés után azonban új meglepetés került nyilvánosságra, a gyönyörű színésznő és párja gyermeket vár.

A szerelmespár úgy döntött, hogy még a kicsi születése előtt összeházasodik. Akkor az énekesnő egy esküvői csokorral tudatta az örömhírt a közösségi oldalán.

Később megjelentek a menyasszonyról készült képek is. Dukai Regina egy egyszerű kontyba fogta a haját. Különleges csipkés esküvői ruhája nagyon egyedi volt, mivel a bő felső része lengén hullott a vállára.

A modell és párja gyönyörű ruhákat viseltek az ünnepségen, de adtak a kényelemre is. A képeken látszik, hogy a szerelmespár sportcipőt visel a különleges eseményen. Több újdonsült házaspárnak kéne odafigyelnie a kényelemre, ezért sokak tetszésé elnyerte a cipóválasztás.

A 2022 novemberi titkos esküvő után decemberben megszületett a pár kisbabája. A kislány az Olívia nevet kapta, és csak nagyon ritkán bukkan fel róla egy-egy kép a közösségi médiában.

A modell nagyon figyel a magánélete védelmére, ezért néhány régi képpel emlékezett meg az esküvőről is. Regina ritkán oszt meg fotókat családtagjairól az Instagram-oldalán, hogy megőrizze a magánéletét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu