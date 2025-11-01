Porig alázta szerelmét az esküvőn a YouTube-sztár

A meseszép McKinley Richardson arról vallott, hogy esküvője napján megalázta leendő férje, a YouTuber Jack Doherty, ennek pedig végzetes következményei lettek – a pár kapcsolatára nézve. McKinley Richardson megnyílt a YouTuber barátjával, Jack Dohertyval kötött Las Vegas-i esküvőjéről, amely még az édesapját is sírásra késztette Jack kegyetlen szavai miatt. A videós porig alázta szerelmét, ami nem maradt következmény nélkül.

Porig alázta szerelmét a népszerű YouTuber (Fotó: TARAS TERLETSKYI / freepik.com – Képünk illusztráció)

Porig alázta szerelmét a YouTuber az esküvőjén

A YouTuber élőben közvetítette az egész esküvőt, amit több millió ember nézett. Az élő közvetítés alatt a férfi annyira megalázta a lányt, hogy szegény teremtés sírva fakadt.

Szóval a csaj semmit sem kap, ha elválok tőle – még akkor sem, ha én megcsalom. Ha ő csal meg, automatikusan tízmillió dollárral tartozik nekem. Emellett a továbbiakban az [OnlyFans]-bevételének 100 százaléka engem illet, még akkor is, ha elválunk

– közölte a férfi egyenesen bele a kamerába.

Hozzátette továbbá, hogy 250 évig nem beszélhet vagy randizhat más férfiakkal és ha elválnak, a lánynak továbbra mosnia, főznie és takarítania kell rá. Bár a Las Vegas-i esküvő nem volt jogilag érvényes, de McKinley-t eszméletlenül kínosan érintette. Ha azt gondolnád, hogy mindezt nem lehet alulmúlni, tévedsz! A Youtuber a lány apjához fordult, hogy olvassa fel a fogadalmat. Azt követően McKinley édesapja sírva fakadt.

Apukám tényleg sírt azon a napon. Miután elmentünk, azt mondta:«Ez annyira megalázó volt», és én borzalmasan éreztem magam

– idézi a lány szavait a Mirror.

A nő elárulta, hogy fogalma sem volt, hogy Jack ilyen ostoba és sértő tréfát űz majd vele, elmondása szerint nem ebbe az emberbe szeretett bele. Hónapokkal az esküvőjük után Jack bevallotta, hogy a lánnyal elváltak útjaik, miután látták a rajongók, hogy a szépség már nem szerepel a videóiban.