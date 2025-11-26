Az Amerikai pite színésznője állítja: bedrogozták egy szállodai bárban!

Az Amerikai pite szépséges színésznőjéről, Tara Reid-ról sokkoló felvételek kerültek elő egy chicagoi szállodából, ahol tolószékben tolják ki az előtérbe. A nyugtalanító felvételen jól látható a színésznő kábult és önkívületi állapota. Tara Reid állította az őt körülvevőknek, hogy bedrogozták a chicagói szállodai bárban.

Az Amerikai pite színésznője, Tara Reid állítja bedrogozták a szállodai bárban = Fotó: YouTube - E! News

Az Amerikai pite népszerű színésznőjéről sokkoló felvétel került elő

A TMZ által megszerzett videón egy csoport ember látható, amint megpróbálja a szinte eszméletlen, 50 éves Amerikai pite színésznőt kerekesszékbe ültetni kisebb-nagyobb sikerrel. A szépség világosbarna szőrmekabátot viselt, kócos hajjal kapaszkodott bele egy férfiba. Tara összefüggéstelenül beszélt körülötte állokhoz. Amikor az egyik férfi elkezdte áttolni Reidet a szálloda hallján, a színésznő teljes teste elernyedt, és a felsője felcsúszott, miközben félig kiesett a mozgó székből.

Több embernek kellett visszaemelnie őt a kerekesszékbe. A TMZ információi szerint egy közeli kórházba szállították.

Tara rendőrségi feljelentést tett egy incidens után, amely során úgy gondolja, hogy manipulálták az italát. Teljes mértékben együttműködik a nyomozással

- jelentette ki Reid szóvivője a Page Sixnek.

Majd később a színésznő is nyilatkozott az ügyben;

Anélkül, hogy befejeztem volna az italomat, egyszerűen összeestem. Mire feleszméltem, már a kórházban voltam, nyolc órával később. Ez nagyon ijesztő… Nagyon oda kell figyelni az italodra. A kórházban azt mondták: ‘Tegnap este bedrogozták magát a bárban

A színésznőnek voltak korábban problémái a szerhasználattal, viszont állítja, hogy vasárnap este csak egyetlen italt fogyasztott.

