Az Amerikai pite színésznője állítja: bedrogozták egy szállodai bárban!

Sokkoló felvételek árasztották el az internetet.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.26. 05:30
drog Amerikai pite szálloda

Az Amerikai pite szépséges színésznőjéről, Tara Reid-ról sokkoló felvételek kerültek elő egy chicagoi szállodából, ahol tolószékben tolják ki az előtérbe. A nyugtalanító felvételen jól látható a színésznő kábult és önkívületi állapota. Tara Reid állította az őt körülvevőknek, hogy bedrogozták a chicagói szállodai bárban.

alt=Az Amerikai pite színésznője, Tara Reid állítja bedrogozták a szállodai bárban
Az Amerikai pite színésznője, Tara Reid állítja bedrogozták a szállodai bárban = Fotó: YouTube - E! News

Az Amerikai pite népszerű színésznőjéről sokkoló felvétel került elő

A TMZ által megszerzett videón egy csoport ember látható, amint megpróbálja a szinte eszméletlen, 50 éves Amerikai pite színésznőt kerekesszékbe ültetni kisebb-nagyobb sikerrel. A szépség világosbarna szőrmekabátot viselt, kócos hajjal kapaszkodott bele egy férfiba. Tara összefüggéstelenül beszélt körülötte állokhoz. Amikor az egyik férfi elkezdte áttolni Reidet a szálloda hallján, a színésznő teljes teste elernyedt, és a felsője felcsúszott, miközben félig kiesett a mozgó székből.

Több embernek kellett visszaemelnie őt a kerekesszékbe. A TMZ információi szerint egy közeli kórházba szállították.

Tara rendőrségi feljelentést tett egy incidens után, amely során úgy gondolja, hogy manipulálták az italát. Teljes mértékben együttműködik a nyomozással

- jelentette ki Reid szóvivője a Page Sixnek.

Majd később a színésznő is nyilatkozott az ügyben;

Anélkül, hogy befejeztem volna az italomat, egyszerűen összeestem. Mire feleszméltem, már a kórházban voltam, nyolc órával később. Ez nagyon ijesztő… Nagyon oda kell figyelni az italodra. A kórházban azt mondták: ‘Tegnap este bedrogozták magát a bárban

A színésznőnek voltak korábban problémái a szerhasználattal, viszont állítja, hogy vasárnap este csak egyetlen italt fogyasztott.

Bővebb információért kattints az alábbi videóra!

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

