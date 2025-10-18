Éjszakai élet vagy család? Így neveli imádott gyerekeit Voksán Virág

Sokan csak a színpadon, DJ Flower néven ismerik Voksán Virágot, aki hosszú évek óta Magyarország egyik legismertebb női DJ-je. A közösségi médiában és fellépésein mindig mosolygós, energikus oldalát mutatja, ám kevesen tudják róla, hogy két kisgyermek édesanyja. Ráadásul olyan jó formában van, hogy sokak számára meglepetésként szokott hatni, amikor családi életéről mesél.

Voksán Virág gyermekei művészeti óvodába járnak (Fotó: Lung András)

Voksán Virág művészeti óvoda – a tudatos választás

A két kisgyermek életében fontos szerepet játszik a művészet, ugyanis Virág már jó előre kinézte számukra azt a művészeti óvodát, ahová végül sikerült is bekerülniük.

Ez volt a szívem vágya, és hatalmas szerencse, hogy végül a körzetünkbe is pont ez az ovi tartozott. Így tényleg valóra vált, amit szerettem volna

– mesélte a Metropolnak.

Voksán Virág férje támogatása nélkül nagyon nehéz lenne a gyermeknevelés (Fotó: Lung András)

Színes programok minden nap

Az óvoda nemcsak a gyerekek kreativitását, hanem a szociális készségeiket is fejleszti. A kicsik rendszeresen járnak színházba, bábelőadásra, múzeumba, kézműves foglalkozásokra, de a zenei és táncos programok sem maradnak ki. „Többet programoznak, mint én” – mondja nevetve Virág, hozzátéve, hogy a gyerekek még olyan helyekre is eljutottak már, ahová ő maga nem.

Az intézményben nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományokra is. Legutóbb például szüreti mulatságon vettek részt, ahol szőlőt préselhettek és pogácsát vittek az ünnepségre.

Voksán Virág fiatalon arra vágyott, hogy ő is művészeti iskolába járjon (Fotó: Lung András)

Nem versenyistálló, hanem élmények

A család még óvodás éveket él meg, de a szülők már gondolkodnak azon, milyen iskolába írassák majd a kicsiket. Virág azonban tudatosan kerüli a túlzott teljesítménykényszert:

Nem akarjuk versenyistállóba küldeni őket. Nekem egy dolog fontos: tanuljanak angolul, mert az az életben mindenhol hasznos. Nekem is rengeteget segített a karrieremben.

Voksán Virág szőke haja miatt sokan meg se ismerik, annyira megváltoztatta a karakterét (Fotó: Lung András)

Az anyaság és a karrier egyensúlya

Az anyaság mellett Virág továbbra is aktívan DJ-zik, ám a családi élet mindenekelőtt fontos számára. Azt vallja, hogy a gyerekeknek nemcsak az iskolai teljesítmény számít, hanem az élmények és a sikerélmény is. Ezért úgy tervezi, hogy a tanulás mellett sportolásra és játékra is maradjon elegendő idejük.