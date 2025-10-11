Könnyeivel küszködött Vilmos herceg, nagyon meghatották a hallottak

A herceg egy megható beszélgetés közben érzékenyült el.
Vilmos herceg a mentális egészség világnapja alkalmából az öngyilkosság megelőzésére helyezte a hangsúlyt. A herceg egy özveggyel beszélgetett a mentális egészség és a segítségkérés fontosságáról. A nő öngyilkosság miatt veszítette el férjét, a herceg pedig a könnyeivel küzdött a történet hallatán.
A herceg Rhian Mannings-szal beszélgetett a mentális egészségről. A nő elmesélte, egyéves kisgyermeke halála után férje vetett véget a saját életének, mert nem bírta feldolgozni a gyerek elvesztését.
2012-ben a háromgyermekes házaspár a harmadik gyerekük első születésnapját ünnepelték, a boldog alkalom után azonban tragikus esemény történt. A kisfiú rohamot kapott és egy héttel a születésnapja után elhunyt.
A házaspár a tragédia után egymásra támaszkodott, de egy kis idő után a férj magát kezdte el hibáztatni a gyerek haláláért. Öt nappal a gyerek elvesztése után a férfi autóba ült, de sosem tért haza.
Rhian Mannings pár nap alatt elvesztette gyerekét és férjét is. A nő azonban nem adta fel, jótékonysági szervezetet alapított, amely 3000 embernek segített. A szervezet célja, hogy támogatást nyújtson azoknak a szülőknek és családtagoknak, akik gyermekeket veszítettek el.
A nő és Vilmos herceg egy pohár tea felett beszélgettek el az élet nehézségeiről és a gyászról. A pár egyetértett abban, hogy még mindig előítélet lengi körbe az öngyilkosságot és az öngyilkossági gondolatokban szenvedő betegeket.
A herceg megkérdezte, mit csinált volna a nő másképpen, ha lehetősége lenne rá. Rhian szomorú választ adott, biztatta volna férjét, hogy beszéljen az érzéseiről.
Ha időt tudnék vele tölteni, csak egy dolgot mondanék neki. Azt kérdezném: Miért nem beszéltél velem?
Vilmos herceg könnyes szemmel hallgatta végig a nő történetét. Rhian bátorítóan megszorította a herceg kezét, amíg a férfi összeszedte magát. A herceg is három gyerek édesapja, ezért mélyen érintette a történet - írja a DailyMail.
Az öngyilkosság megelőzésének legjobb módja az, ha beszélünk róla. Hamar beszéljük róla szeretteinkkel, bizalmasainkkal és barátainkkal. Köszönjük, hogy beszélsz róla.
