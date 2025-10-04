RETRO RÁDIÓ

Megrázó vallomást tett Vilmos herceg: "Nem akarom ugyanazokat a hibákat elkövetni, mint a szüleim"

Vilmos szeretne egy kiegyensúlyozott otthont biztosítani a gyerekeinek, ami neki a szülei válása miatt csak részben valósult meg.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.04. 11:30
királyi család otthon vallomás Vilmos herceg

Megrázóan őszinte vallomást tett Vilmos herceg, egy beszélgetés során. A walesi herceg ekkor azt hangsúlyozta, a legfontosabb számára az, hogy három gyermekét egy stabil, boldog és egészséges otthonban nevelje fel.

Wedding of the Duke of Westminster and Olivia Henson, Vilmos herceg
Vilmos herceg elvált szülők gyermekeként  igyekszik egy kiegyensúlyozott otthont biztosítani a családja számára  / Fotó: ZUMAPRESS.com

Vilmos herceg szeretné, ha a fia büszke lenne rá

Vilmos herceg Eugene Levy-vel beszélgetett, mialatt a hollywoodi sztár sikersorozatának, A kedvetlen utazónak az egyik epizódját forgatták a windsori kastélyban. 

A legfontosabb az életemben a családom. Boldog, egészséges, stabil otthont akarok biztosítani a gyermekeimnek

– mondta. Beismerte, hogy a saját gyerekkora csak részben volt kiegyensúlyozott, és aminek oka III. Károly király és Diana hercegné 1996-os válása volt. A pár négy évvel korábban jelentette be a különválását, ráadásul mindketten adtak tévéinterjúkat, ahol a házasságtöréseikről és a házassági nehézségeikről is nyíltan beszéltek.

Elfogadod ezt, tanulsz belőle, és megpróbálsz megbizonyosodni arról, hogy nem követed el ugyanazokat a hibákat, mint a szüleid. Azt hiszem, mindannyian erre törekszünk, és én csak azt akarom tenni, ami a legjobb a gyerekeimnek, de tudom, hogy a drámák és a stressz, amiket gyerekként élsz át, felnőttként is kihatnak rád

- mondta el a szülei szakításáról Vilmos, az Express beszámolója szerint.

Szakértők szerint a szavai érzékenyen érinthetik az édesapját, de Vilmos nem titkolta: változást akar a monarchiában.

A változás napirenden van nálam – nem radikális, hanem szükséges, jó irányú változások. Olyan világot szeretnék, amelyben a fiam büszke lehet arra, amit véghez viszünk

– fogalmazott.

Az epizódban egyébként Vilmos felidézte a nagyszülei, II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg humorát és kitartását, és mesélt a család mindennapjairól is. A herceg továbbá megemlítette, mennyire szeretné megóvni gyermekeit, Györgyöt, Saroltát és Lajost attól a sajtónyomástól, amelynek ő és az öccse, Harry ki voltak téve: 

Megfogadtam, hogy ez nem történhet meg az én családommal.

 

