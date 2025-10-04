Megrázó vallomást tett Vilmos herceg: "Nem akarom ugyanazokat a hibákat elkövetni, mint a szüleim"

Megrázóan őszinte vallomást tett Vilmos herceg, egy beszélgetés során. A walesi herceg ekkor azt hangsúlyozta, a legfontosabb számára az, hogy három gyermekét egy stabil, boldog és egészséges otthonban nevelje fel.

Vilmos herceg elvált szülők gyermekeként igyekszik egy kiegyensúlyozott otthont biztosítani a családja számára / Fotó: ZUMAPRESS.com

Vilmos herceg szeretné, ha a fia büszke lenne rá

Vilmos herceg Eugene Levy-vel beszélgetett, mialatt a hollywoodi sztár sikersorozatának, A kedvetlen utazónak az egyik epizódját forgatták a windsori kastélyban.

A legfontosabb az életemben a családom. Boldog, egészséges, stabil otthont akarok biztosítani a gyermekeimnek

– mondta. Beismerte, hogy a saját gyerekkora csak részben volt kiegyensúlyozott, és aminek oka III. Károly király és Diana hercegné 1996-os válása volt. A pár négy évvel korábban jelentette be a különválását, ráadásul mindketten adtak tévéinterjúkat, ahol a házasságtöréseikről és a házassági nehézségeikről is nyíltan beszéltek.

Elfogadod ezt, tanulsz belőle, és megpróbálsz megbizonyosodni arról, hogy nem követed el ugyanazokat a hibákat, mint a szüleid. Azt hiszem, mindannyian erre törekszünk, és én csak azt akarom tenni, ami a legjobb a gyerekeimnek, de tudom, hogy a drámák és a stressz, amiket gyerekként élsz át, felnőttként is kihatnak rád

- mondta el a szülei szakításáról Vilmos, az Express beszámolója szerint.

Szakértők szerint a szavai érzékenyen érinthetik az édesapját, de Vilmos nem titkolta: változást akar a monarchiában.

A változás napirenden van nálam – nem radikális, hanem szükséges, jó irányú változások. Olyan világot szeretnék, amelyben a fiam büszke lehet arra, amit véghez viszünk

– fogalmazott.

Az epizódban egyébként Vilmos felidézte a nagyszülei, II. Erzsébet királynő és Fülöp herceg humorát és kitartását, és mesélt a család mindennapjairól is. A herceg továbbá megemlítette, mennyire szeretné megóvni gyermekeit, Györgyöt, Saroltát és Lajost attól a sajtónyomástól, amelynek ő és az öccse, Harry ki voltak téve:

Megfogadtam, hogy ez nem történhet meg az én családommal.