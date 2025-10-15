A Vad Fruttik Zenekar lemondta összes idei koncertjét

A magyar együttes szomorú hírt osztott meg a rajongókkal: idén már nem lesznek fellépéseik. A Vad Fruttik Zenekar közösségi oldalán írta, hogy az egészségi állapotuk miatt kényszerülnek elhalasztani a koncerteket – írta meg a Vaol.hu.

A Vad Fruttik bejelentette, hogy egészségügyi okok miatt minden idei koncertjüket le kell mondaniuk. A zenekar kifejezte sajnálatát, és reményét fejezte ki, hogy jövőre pótolhatják az elmaradt fellépéseket, és újra együtt énekelhetnek a rajongókkal, egészséges hangszálakkal és még nagyobb energiával.

A Tixa rendszeren keresztül vásárolt jegyek árát automatikusan visszatérítik, további teendő nincs. A visszatérítés legkésőbb 30 napon belül történik, a vásárláskor használt számlára. Ticketswapon keresztül vásárolt jegyek esetén a visszatérítéshez a Ticketswap ügyfélszolgálatát kell felkeresni. A Vad Fruttik október 24-én és 25-én dupla koncertet tartott volna a budapesti Dürer Kertben.