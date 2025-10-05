Tóth Gabi: „Sokszor felmegyek a színpadra és félek az emberektől”

Tóth Gabi az újonnan indult Nőfilter nevű podcast-ben beszélgetett Gáspár Evelin, Fodor Zsóka és Lengyel Erika társaságában, ahol négy teljesen különböző nő világa találkozott és rengeteg közéleti, illetve személyes témát érintettek. Az énekesnő karaktergyilkosságról, az önmagához vezető útról és egy segélykiáltásról mesélt.

Tóth Gabi a mai napig sokszor szorong színpadra lépés előtt, fél az emberektől (Fotó: Mediaworks)

Tóth Gabi: „Elfelejtettem, hogy ki is vagyok valójában”

Az énekesnő kifejtette, hogy karrierje kezdetén ő tulajdonképpen nem volt más, csak Tóth Vera húga, amivel nem volt egyszerű megküzdenie.

Nekem ki kellett vívnom magamnak azt, hogy van egy nevem és úgy hívnak, hogy Tóth Gabi. Én úgy érzem, hogy tehetséges, jó énekesnő vagyok. De én a Tóth Vera húga voltam, aki a tyúkanyó, akit mindenki szeret, ez meg jön az idegesítő energiáival

– kezdi Gabi, aki szerint a jelenség már egészen „István-Koppány effektusba” csapott át.

Mindenki húz valahova és persze Koppányt is szerették, csak ő azért megosztóbb volt. Kialakult bennem egy állandó megfelelési kényszer, mert mindenáron azt akartam, hogy engem mindenki szeressen. Nulla tisztelet magam iránt és nulla tartás, hogy én mit akarok, vagy hogy nekem mire lenne szükségem. Mindig felvettem mások személyiségét, hangulatát, ezért is mondták, hogy bolond vagyok. Közben pedig nem, csupán annyira dominált bennem a megfelelési kényszer, hogy közben elfelejtettem, hogy ki vagyok valójában

Tóth Gabi elárulta, hogy egy idő után teljesen kiégett, ez az időszak pedig közel két évig tartott nála. A kiégés után teljesen újra kellett építenie magát, abban az időben talált rá a népzenére. „Ekkor meg mindenki azért kezdett cseszegetni, hogy meghülyült a rockerlány. Meg hogy nekem sokkal jobban áll ez vagy az. Hozzám viszont ez áll közel és végre azt csinálom, amit szeretek és ami igazán feltölt. Utána már csak azzal kellett megküzdenem, hogy tudatosítottam magamban, hogy elcsesztem, mert mindenkinek meg akartam felelni, mert annyira akartam, hogy mindenki szeressen.”

Megmentette egy tinédzser életét

Tóth Gabi pontosan tisztában van vele, hogy a kommentháború ellenére nagyon sokan mellette állnak, sőt mi több, sokan vannak, akik általa tudnak töltekezni, vagy akár életben maradni is. „Nálam előfordult olyan, hogy egy 14 éves kislányt próbáltam Instagram levelezésben megmenteni.”

Azt írta, hogy az én dalom tartotta benne a lelket, mert egyébként ül a szobában és fel akarja akasztani magát, segítsek neki. Kérdem én, milyen felelősségünk van, mennyire fontos az, amit közvetítünk? Hogy ez a kislány nem az anyját, a barátját, vagy bárki mást hívott, hanem rám írt ismeretlenül.

Még mindig szorong a színpadon

A showbizniszbe nagyon fiatalon belecsöppent énekesnő a mai napig küzd az állandó gyűlöletcunamival, illetve „szarcunamival”, ahogy ő fogalmaz. Tóth Gabi Instagram-oldalán is rengetegszer kommentelnek olyanok, aki csak rosszindulatból követik őt. Gabi bevallotta, hogy bármennyire is erősen hangzik, néha bizony nehéz szeretnie az embereket.