Szűcs Judith egyedül járta a kórházakat daganatos betegségével – Nehéz időszakáról vallott az énekesnő

Tizenhat év után véget ért a kapcsolata nyolc évvel fiatalabb párjával. Szűcs Judith nehéz időszakon van túl, most beszélt először arról, hogy súlyos betegségekkel küzdött.
Három daganatot diagnosztizáltak az énekesnőnél, nagyon nehéz időszakon van túl. „Már gyógyult vagyok, de soha nem beszéltem erről senkinek. 2020-ban, amikor a covid bejött, én egyedül járkáltam a kórházakba. Az utóbbi időszakban már csak léteztem. Sorra jöttek a betegségek, és azok nem véletlenül voltak” – nyilatkozta Szűcs Judith.
Ezt is túlélem, mint minden mást. Volt benne jó is, volt benne rossz is, de ilyen az élet
„Megy tovább. Inkább legyenek céljaink és terveink, minthogy összezuhanjunk és csak a múlttal foglalkozzunk. Nekem erre nincs időm” – magyarázta a hetvenes évek diszkókirálynője, aki egy Ki mit tud? után lett országosan népszerű.
16 évig volt egy barátja, majd vőlegénye, de a kapcsolat már a múlt. „Szingli lettem, de ez mindenkinek az életében előfordul, egy házasság is tönkremehet. Miért ne mehetne tönkre egy kapcsolat?
Csak kicsit sokáig tartott, míg rájöttem, hogy ez tönkrement. Régebben elég volt tíz év, hogy rájöjjek
„És akkor is úgy gondoltam, hogy már öt évvel azelőtt abba kellett volna hagyni. De lehet, hogy a nők ilyenek: mindig öltöztetik a karácsonyfát díszekkel, és ez mindig lehullik róla. Aztán megint felöltöztetjük, de ezt már nem lehetett felöltöztetni. Úgy éreztem, hogy kezdjünk új életet!” – mesélte a Tények Plusznak.
Három daganatom volt. Túléltem, senki nem tud róla
„Utána jött a cukor, de a lányom meggyógyított. Ezt is túl fogom élni, ezek után ez a legkevesebb” – tette hozzá a 72 éves énekesnő, aki egyben felhívta a figyelmet a szűrővizsgálatok fontosságára. Elárulta azt is, hogy turnéra készül, ehhez pedig stylist segítségét is kérte. Nyáron egy koncertet kénytelen volt lemondani, akkor a nagy melegre és ízülti problémákra hivatkozott.
Ami biztos, hogy nyitott egy új kapcsolatra, de úgy véli, hogy ehhez hosszú folyamat szükséges. „Kivizsgálom, először meghallgatom a szívét, a lelkét” – jegyezte meg. Szűcs Judith szerint sokáig kell egy emberrel beszélni, hogy megismerjük alaposan, kell idő, hogy megtudjuk, mi lakozik benne.
