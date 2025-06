Szűcs Judith: „Anyukám álmát akartam megvalósítani, ő szerette volna, hogy énekes legyek”

Több mint öt évtizede van a pályán Szűcs Judith, nemcsak előadóként, hanem saját menedzsereként is. Tudatos üzletasszonnyá vált, és úgy véli, a zeneiparban a kitartás, a szervezettség és a megbízhatóság legalább annyira fontosak, mint a tehetség. Pontos tervezéssel állt a családalapításhoz is.

Szűcs Judith öt évtizede van a pályán, a mai napig remek formában van (Fotó: MTVA/Tőke Béla)

Ötévesen kezdte a színpadi létet Szűcs Judith

„A karrierem nagyon korán indult, ötéves koromban. Anyukámnak gyönyörű hangja volt, engem tanítgatott énekelni, apukám pedig szólista volt egy kórusban, a három bátyám mandolinon, gitáron játszott, én is zongoráztam. Aztán egyszer apukám elvitt egy fellépésre decemberben ötéves koromban és felrakott a színpadra, hogy énekeljek Mikulás csokiért. Anyukám álmát akartam megvalósítani, ő szerette volna, hogy énekes legyek” – idézte fel az énekesnő a Duna Ridikül című műsorában. Szűcs Judith fiatalon más szakmát is vállalt.

Egy ideig fodrász voltam, hogy pénzt is keressek a családra. Sok borravalót kaptam, mert ügyes kezem volt, azt is mindig hazavittem

„Azért nagyon szegények voltunk. Sashalmi lány vagyok, a mai napig így is érzem. Nem érzem magam hú de nagy sztárnak, akkor lennék az, ha külföldön lennék és annyit keresnék, mint a külföldi sztárok. De jól érzem így magam.”

Pályafutása csúcsán olyan világsztárokkal szerepelt egy színpadon, mint Mireille Mathieu, francia sanzonénekesnő vagy Bonnie Tyler, brit rockénekesnő. Szűcs Judith tőlük tanulta meg, hogy egy nő csak akkor lehet igazán sikeres a zeneiparban, ha tudatosan gazdálkodik a tehetségével.

„1972-ben, amikor díjat kaptam a Ki mit tud? győzteseként, tudtam, hogy ezzel valamit kezdenem kell. Figyeltem és tanultam, hogyan lehet ebből tartós sikert építeni. Kezdetben minden fesztiválon ott voltam, az NDK-ban, Tokióban és még Kubában is, akkor már várandósan. Figyeltem a nagyokat, és mire megjelent az első nagylemezem, addigra már nagyjából átláttam, hogyan működik a szakma” – mondta Szűcs Judith, aki hisz a szervezettségben, állhatatosságban.

Három hónap alatt nyerte vissza a formáját

„Az első pillanattól naptárt vezetek, minden fontos dátumot beírok, és azokhoz igazítom az életemet. A családtervezés is ütemezett volt. És szülés után sem estem ki sok időre. Az NDK egy nagyon jelentős tévéműsorába voltam hivatalos, felpróbáltak rám egy gyönyörű ezüst flitteres, szűk ruhát. Csak az volt a gond, hogy én 16 kilót híztam a terhesség alatt, és gyorsan bele kellett férjek. Ahogy Timi megszületett, három hónap múlva mennem kellett. Én addig még gyorsan szoptattam, állítólag annyi elég a fogyáshoz, na meg az izgalom is, hogy mennem kell: a lényeg a lényeg: belefértem a ruhába!” – példázta elhivatottságát az énekesnő, aki már évtizedek óta bizonyít a színpadon előadóként és a háttérben is, önmaga menedzsereként.