Szacsvay László: „Fülöp a legkedvesebb kutya a világon”

Tartozom egy vallomással: alapvetően félek a kutyáktól – árulta el a nemzet színésze. Szacsvay László otthonát Fülöp nevű kutyájával osztja meg.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.20. 10:30
Szacsvay László Fülöp vizsla

Egyedül a vizsláktól nem fél a színművész, aki tizenkét éve él együtt Fülöp nevű kutyájával. Szacsvay László a nemzet színésze a hot! magazinnak azt is elárulta, hogy azt sem tudja elképzelni, hogy a vizslán kívül odamenjen más kutyákhoz, és megdögönyözze azokat. Fülöp a harmadik magyar vizsla az életében, és mindegyik kutyája emlékét számtalan fotó őrzi. 

Fülöp egy tüneményes és barátságos vizsla, aki sokat alszik Szacsvay László mellett
Fülöp egy tüneményes és barátságos vizsla, aki sokat alszik Szacsvay László mellett (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

„Fülöpöt a kutyafuttatóban a többiek csak edzőként emlegetik” – meséli Szacsvay László kutyájáról. „Ennek oka, hogy előszeretettel lopja el más ebek játékait, majd maga után csalja az egész bandát, és mindenkit megfuttat.” 

Ő az életemben a harmadik kutya, és eddig mindegyik vizsla volt. Ez az egyetlen fajta, amelyiktől nem félek

„A kutyámnak volt egy pitbull barátja, vele mindig nagyokat birkózott a séták alkalmával, de ő sajnos már elment, akárcsak az én életemben azok az emberek, akik igazán fontosak voltak”utalt Szacsvay László felesége elvesztésére. 

Fülöp kedvességével rabolta el a színész szívét, 12 évvel ezelőtt
Fülöp kedvességével rabolta el a színész szívét, 12 évvel ezelőtt (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Szacsvay László: „Mindketten megöregedtünk”

„A nagy séták mára elmaradtak, mert mindketten megöregedtünk. Korábban sokat jártam a Normafára, Dobogókőre, az Omszki-tóra, de közel a nyolcvanhoz már csak bóklászunk egy kicsit a séták alkalmával. A legtöbb időt a lakásban töltjük, és a séták abban merülnek ki, hogy leviszem Fülöpöt elvégezni a dolgát. Az elmúlt évek alatt nagyon sok fotó készült mindegyik kutyámról. Időnként jó újra elővenni ezeket a képeket, és nézegetni” – fűzte hozzá a színész a hot! magazinnak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
