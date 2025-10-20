Szacsvay László: „Fülöp a legkedvesebb kutya a világon”

Egyedül a vizsláktól nem fél a színművész, aki tizenkét éve él együtt Fülöp nevű kutyájával. Szacsvay László a nemzet színésze a hot! magazinnak azt is elárulta, hogy azt sem tudja elképzelni, hogy a vizslán kívül odamenjen más kutyákhoz, és megdögönyözze azokat. Fülöp a harmadik magyar vizsla az életében, és mindegyik kutyája emlékét számtalan fotó őrzi.

Fülöp egy tüneményes és barátságos vizsla, aki sokat alszik Szacsvay László mellett (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

„Fülöpöt a kutyafuttatóban a többiek csak edzőként emlegetik” – meséli Szacsvay László kutyájáról. „Ennek oka, hogy előszeretettel lopja el más ebek játékait, majd maga után csalja az egész bandát, és mindenkit megfuttat.”

Ő az életemben a harmadik kutya, és eddig mindegyik vizsla volt. Ez az egyetlen fajta, amelyiktől nem félek

„A kutyámnak volt egy pitbull barátja, vele mindig nagyokat birkózott a séták alkalmával, de ő sajnos már elment, akárcsak az én életemben azok az emberek, akik igazán fontosak voltak” – utalt Szacsvay László felesége elvesztésére.

Fülöp kedvességével rabolta el a színész szívét, 12 évvel ezelőtt (Fotó: Szabolcs László / hot! magazin)

Szacsvay László: „Mindketten megöregedtünk”

„A nagy séták mára elmaradtak, mert mindketten megöregedtünk. Korábban sokat jártam a Normafára, Dobogókőre, az Omszki-tóra, de közel a nyolcvanhoz már csak bóklászunk egy kicsit a séták alkalmával. A legtöbb időt a lakásban töltjük, és a séták abban merülnek ki, hogy leviszem Fülöpöt elvégezni a dolgát. Az elmúlt évek alatt nagyon sok fotó készült mindegyik kutyámról. Időnként jó újra elővenni ezeket a képeket, és nézegetni” – fűzte hozzá a színész a hot! magazinnak.