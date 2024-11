Mi történt? Komoly aggodalmat okozott Szacsvay László vizslája

De már többen telefonáltak, hogy Fülöp felkerült az internetre, hogy keresi a gazdáját. De az a helyzet, hogy Fülöp nem veszett el, nem szökött el, és én sem hagytam természetesen magára. Mindössze annyi történt, hogy ma is, ahogy minden nap, amíg én bemegyek a közértbe, ahová ugye nem jöhet be velem, ő okosan kint vár rám. Szóval itt van mellettem, és alig várja, hogy elinduljunk a szinkronba, ahová szintén mindig elkísér. És ő szinte mindenhová be is jöhet, mert ő nem kutya, ő vizsla!