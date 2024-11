Nincs könnyű helyzetben Szacsvay László– nehéz napokat okoz számára a változás

Nagy gondban vagyok mostanság, hiszen az egyik telefonszolgáltatótól – a karácsonyi, éppen futó reklám kapcsán – kaptam ajándékba egy okostelefont, amit alig tudok kezelni. Sokszor azt sem tudom merre kell húzni, meg mit. Nekem eddig egy régi telefonom volt, de győzött a túlerő, hiszen már évek óta mindenki noszogatott, hogy cseréljem le egy új és modern készülékre. Szóval most elvették a régi telefonomat és átrakták a kártyát ebbe, az okostelefonba. Őszintén szólva, nem mondom, hogy nem kínlódok. Ugyanott tartok, ahol az általam megformált karakter, Béla a Valami madarakban. Mondjuk a való életben már az is kihívást jelent, hogy előbányásszam a zsebemből ezt az új csúcstelefonom. Az elődjét egy mozdulattal kikaptam, ezt most keresni kell, csúszkál összevissza. Ezt is meg kell tanulni, ahogy a kezelését is. Majd alakul, lassacskán úgyis belejövök. Két napja kezdtem csak. Mondjuk internetezésre nem biztos, hogy fogom használni, van nekem egy laptopom, azzal tökéletesen megvagyok. A zsebemben az internet, bár eddig elvoltam vele a szobában is.