Rubint Rella francia buldogja ellopta a show-t – Sansa a legédesebb edzőpartner

Rubint Rella neve évek óta egyet jelent az egészséges életmóddal, a mozgás örömével és a pozitív energiával. A népszerű fitneszinfluenszer most ismét mosolyt csalt a követői arcára – ezúttal nem egy új edzésprogrammal, hanem egy igazán bájos pillanattal. Rubint Rella TikTok-videójában ugyanis nem egyedül látható, hanem hűséges társával, Sansával, aki nem más, mint egy tündéri francia buldog.

Novothny Soma exe, Rubint Rella kiskutyájával hódítja meg a rajongók szívét (Fotó: Instagram/ Rubint Rella)

Rubint Rella és Sansa: a legcukibb páros az edzőszőnyegen

A videóban Rella jógapózokat mutat be, miközben Sansa végig mellette van – hol a matracon fekve figyeli a gazdit, hol pedig játékosan utánozza a mozdulatokat. A felvétel percek alatt több száz kedvelést kapott, a kommentelők pedig áradoznak a kutya és gazdája közti harmóniáról.

Sokan azt írják, hogy „Sansa a legjobb edzőpartner”, mások pedig egyszerűen csak annyit kommenteltek: „Istenem, de aranyos!”

Ki is az a Sansa?

A név nem véletlenül lehet ismerős: a Trónok harca sorozat rajongói jól tudják, hogy Sansa Stark az egyik legnépszerűbb karakter volt a történetben. Rella valószínűleg innen inspirálódott, hiszen kutyusa épp olyan különleges és karakteres, mint a sorozatbeli névrokona.

A rajongók szerint a név tökéletesen illik a francia buldoghoz, aki kis termete ellenére igazi királynői kisugárzással pózol a gazdi mellett.

A követők imádják a közös pillanatokat

Rubint Rella rendszeresen megoszt életképeket Sansával az Instagramon is. A követők nemcsak az edzésvideókért, hanem a mindennapi, kedves pillanatokért is odavannak. Legyen szó reggeli sétáról, utazásról vagy egy otthoni pihenésről, Sansa szinte mindig ott van Rella mellett – nem véletlen, hogy a kutyus már-már a rajongótábor kedvencévé vált.

„Sansa nélkül nem lenne ugyanaz a napom”

A fitneszinfluenszer korábban mesélt már arról, mennyire fontos számára Sansa jelenléte. Rubint Rella Instagram-oldalán többször elmondta, hogy a kutya nemcsak társ, hanem igazi lelki támasz is a mindennapokban.

Csomagban vagyunk, én és Sansa. Ez nem is kérdés!

– mondta Rella egy korábbi posztban.

Egy dolog biztos: Rubint Rella és Sansa duója mostantól hivatalosan is a TikTok egyik legédesebb párosa. A videó azóta is futótűzként terjed, és a kommentmező folyamatosan telik a szívecskékkel és nevető emojikkal. Rella rajongói szerint ez az egyik legaranyosabb tartalom, amit valaha megosztott, és sokan már most várják a folytatást.