„Cserben hagyott minket, elhajtott a helyszínről” – Autóbalesetet szenvedett a TV2 sztárja
Cserbenhagyásos baleset áldozata lett a TV2 bombázója. Papp Gabi sokkoló történtekről számolt be.
Borzasztó hírrel jelentkezett be a TV2 dögös sztárja. Papp Gabi a Next Top Model Hungary című tehetségkutató reality legmegosztóbb karaktere volt, ám most alighanem mindenki együttérez vele és aggódik érte. Sokkoló történetet osztott meg ugyanis: cserbenhagyásos baleset áldozata lett.
Papp Gabi: „Bízom benne, hogy a rendőrség hamarosan megtalálja”
„Pénteken autóbalesetet szenvedtünk, amelyet egy másik autós okozott – ő azonban cserben hagyott minket, és elhajtott a helyszínről. Bízom benne, hogy a rendőrség hamarosan megtalálja azt, aki ezt tette, és felelősségre vonják a történtekért” – számolt be a sokkoló esetről a közösségi oldalán Papp Gabi, aki reméli: a cserbenhagyásos károkozás büntetése nem marad el.
„Szeretném megköszönni az arra járó mentősöknek a gyors és közvetlen segítséget – nekik köszönhetően azonnal a baleseti osztályra kerültem. Szerencsére komolyabb sérülésem nem történt, most otthon lábadozok” – zárta le a TV2 csinos sztárja.
Milyen sérüléseket szenvedett?
Azt egyelőre nem árulta el, hogy milyen sérüléseket szerzett, s hogy ez befolyásolja-e modellkarrierjét. Korábban egyébként már átélt egy hátborzongató balesetet: korábbi párja kutyája rátámadt, aminek nyomát, a lelki megrázkódtatáson túl, örökre magán viseli. A füle is megsérült.
18 éves voltam, amikor kutyatámadás ért. Számos más sérülés mellett elveszítettem a jobb fülemet. Akkoriban próbálták műtéttel korrigálni. Ma már több lehetőség lenne erre, de mostanra elfogadtam, megszerettem, ez az én különlegességem. Az első modellmunkáimat is már így, testileg sérülten kaptam meg
− mondta el korábban a Borsnak Papp Gabi füle kapcsán.
Szexi képekkel hódít
Papp Gabi modellkarrierje egyébként a műsor óta új lendületre kapott, különösen az erotikus képek lettek a fő profilja. Korábban bejelentette, Molnár Anikó után OnlyFans-oldalt indított, néhány szexi képet pedig a közösségi oldalán is megoszt időről időre, megörvendeztetve férfi rajongóit, de legnagyobb örömére sokszor még a nőktől is bezsebeli a bókokat. Mindemellett idén boldog feleség lett, és nemrég arról beszélt, vágyik a gyermekáldásra: szeretné, ha kislányának öcsikéje is születne hamarosan.
