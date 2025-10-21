„Cserben hagyott minket, elhajtott a helyszínről” – Autóbalesetet szenvedett a TV2 sztárja

Borzasztó hírrel jelentkezett be a TV2 dögös sztárja. Papp Gabi a Next Top Model Hungary című tehetségkutató reality legmegosztóbb karaktere volt, ám most alighanem mindenki együttérez vele és aggódik érte. Sokkoló történetet osztott meg ugyanis: cserbenhagyásos baleset áldozata lett.

Papp Gabi Next Top Model Hungary-s szereplése után vált országosan ismertté, most autóbalesetről számolt be Fotó: Szabolcs László/Mediaworks-archív

Papp Gabi: „Bízom benne, hogy a rendőrség hamarosan megtalálja”

„Pénteken autóbalesetet szenvedtünk, amelyet egy másik autós okozott – ő azonban cserben hagyott minket, és elhajtott a helyszínről. Bízom benne, hogy a rendőrség hamarosan megtalálja azt, aki ezt tette, és felelősségre vonják a történtekért” – számolt be a sokkoló esetről a közösségi oldalán Papp Gabi, aki reméli: a cserbenhagyásos károkozás büntetése nem marad el.

„Szeretném megköszönni az arra járó mentősöknek a gyors és közvetlen segítséget – nekik köszönhetően azonnal a baleseti osztályra kerültem. Szerencsére komolyabb sérülésem nem történt, most otthon lábadozok” – zárta le a TV2 csinos sztárja.

Papp Gabi most lábadozik, de egyébként sok fotózáson vesz részt

Fotó: Szabolcs László/Mediaworks-archív

Milyen sérüléseket szenvedett?

Azt egyelőre nem árulta el, hogy milyen sérüléseket szerzett, s hogy ez befolyásolja-e modellkarrierjét. Korábban egyébként már átélt egy hátborzongató balesetet: korábbi párja kutyája rátámadt, aminek nyomát, a lelki megrázkódtatáson túl, örökre magán viseli. A füle is megsérült.

18 éves voltam, amikor kutyatámadás ért. Számos más sérülés mellett elveszítettem a jobb fülemet. Akkoriban próbálták műtéttel korrigálni. Ma már több lehetőség lenne erre, de mostanra elfogadtam, megszerettem, ez az én különlegességem. Az első modellmunkáimat is már így, testileg sérülten kaptam meg

− mondta el korábban a Borsnak Papp Gabi füle kapcsán.

Szexi képekkel hódít

Papp Gabi modellkarrierje egyébként a műsor óta új lendületre kapott, különösen az erotikus képek lettek a fő profilja. Korábban bejelentette, Molnár Anikó után OnlyFans-oldalt indított, néhány szexi képet pedig a közösségi oldalán is megoszt időről időre, megörvendeztetve férfi rajongóit, de legnagyobb örömére sokszor még a nőktől is bezsebeli a bókokat. Mindemellett idén boldog feleség lett, és nemrég arról beszélt, vágyik a gyermekáldásra: szeretné, ha kislányának öcsikéje is születne hamarosan.