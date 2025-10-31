Megasztár: Jánoki Márió elárulta, ezért nincs vakvezetőkutyája

Szombaton folytatódik a TV2 népszerű tehetségkutatója, a Megasztár 8. évada. Az első élő show-ból hárman is távoztak, a versenyzőkön így minden korábbinál nagyobb a nyomás. A mindig derűs Jánoki Márió jókedvűen készül az eheti megmérettetésre, amiben legfőbb támasza az édesanyja.

A Megasztár műsorvezetőivel is jól kijön Jánoki Márió, aki nagy esélyese a műsornak(Fotó: Markovics Gábor)

A Megasztár vak énekese: „Még kicsit bátortalan vagyok”

„Édesanyámmal nagyon jól együtt tudunk működni” – kezdte a Metropolnak nyilatkozva Márió.

„Amikor például az utcán sétálunk vagy tömegközlekedéssel utazunk, többen megjegyzik, hogy látszik rajtunk, hogy jó páros vagyunk, a csillogás az arcunkon. Volt, hogy egy idős hölgy beszélgetni kezdett velünk, és azt mondta, hogy mióta Budapesten él, először látott mosolygós embert a tömegközlekedésen” – idézte fel a Megasztár versenyzője, akivel édesanyja is beköltözött a Mega-házba.

S mi a helyzet, ha édesanyja nélkül kell közlekednie?

„Gyakorlom az egyedül közlekedést. Ugyanis nem vakodában végeztem az iskolát, hanem mindent integráltan, így nem tanultam speciálisan ezt. Nyílt téren még kicsit bátortalan vagyok, főleg tömegközlekedésen, vagy ha sokan vannak” – fogalmazott Márió.

Jánoki Márió mindig derűsen éli a mindennapjait, ezt érzi a Megasztár zsűrije is, akik nagyon megszerették (Fotó: Mediaworks)

„Gyerekként mindig összevissza nyaldostak a kutyák”

A Megasztár 2025 vak énekesét arról is kérdeztünk, gondolt-e már arra, hogy vakvezető kutyája legyen.

„Az állatokkal nem vagyok túl jó barátságban” – ismerte el nevetve. – „Az egész családomra ez jellemző, anyukám sem egy nagy állatbarát. Persze tiszteljük az állatokat és azokat, akik szeretik őket, de én valahogy nem jövök ki velük… Talán onnan ered ez, hogy gyerekként mindig összevissza nyaldostak a kutyák, amit én rosszul éltem meg” – idézte fel derűsen.

Kis Willy Wonka voltam gyerekként, mindig volt valami kis csoki nálam, vagy legalábbis az illatát érezhették rajtam

– humorizált.

Márió korábban már elárulta, hogy nemcsak édesanyjával jó a kapcsolata: annak idején az osztálytársaival is nagyon jól kijött és sok barátja van. S hogy mi a helyzet a lányokkal?

„Voltam már szerelmes, de erről ennyit!” – zárta le határozottan.