Németh Bea: Nagyon para, ami a Megasztár házban történik

A Megasztár énekesnője aggasztó videót posztolt.

2025.10.29.
Sötét szobák, pislákoló gyertyafény és takarókba burkolózott énekesek. Csupán ez látható a Megasztár énekesnője, Németh Bea videójából. A videóhoz ezt írta: "Nagyon para. Nincs áram a Megasztár házban!!!"

Elment az áram a Megasztár házban

Ilyen kis gyertyákat gyújtottunk. Összesen négy darab van, úgyhogy csodálatos - fűzte hozzá viccesen Németh Bea. Az énekesnő arról is beszámolt, hogy a többi lakó "ijesztgetős játékokkal" múlatja az időt, amíg vissza nem jön az áram.

"Sehol nincs áram, úgyhogy pisilni is vakuval jövök" - osztotta meg a részleteket az énekesnő.

Majd a videóból az is kiderül, hogy 3 óra elteltével már el is hárult a probléma, aminek minden Megasztár házban lakó szívből tudott örülni. 

