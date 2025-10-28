"Csak magamra akarok koncentrálni" – lemondott a pasikról a Megasztár fiatal versenyzője

Bár a mindössze 19 éves Bura Constance veszélyzónába került a Megasztár 2025 első, október 25-i élő show-jában, már minden bizonnyal túllépett azon, hogy majdnem ő is kiesett a TV2 nagyszabású tehetségkutatójából.

A Megasztár élő show-ja Bura Constance számára óriási ugródeszka (Fotó: Máté Krisztián)

A fiatal tehetség, akinek az egész családja a zenével foglalkozik, ugyanis vérmes reményekkel érkezett a műsorba, feltett szándéka, hogy 5 év múlva azon befutott énekesnők között lesz, akiről egy ország beszél. Kerül, amibe kerül.

„Az a célom, hogy mindenki megismerjen, hogy elismert énekesnő legyen Magyarországon. Egy hang az országban, ami tényleg nagyon fontos az emberek számára. Szeretik, imádják és hallgatják. Tényleg egy befutott ember szeretnék lenni, nagy színpadokon állni, és előadni az embereknek, amit tudok” – jelentette ki magabiztosan Bura Constance még az első élő show előtt.

A Megasztár versenyzője nem kér a férfiakból

Természetesen arra is kíváncsiak voltunk, hogy ekkora eltökéltség és hivatástudat mellett mennyire fér bele Connie életébe a szerelem. Vajon már rátalált arra a férfira, aki lelkesen szurkol neki szombatonként, vagy úgy egyáltalán, mennyire nyitott az ismerkedésre. Nos, a válasz meglehetősen egyértelműnek tűnik: semennyire.

„Őszinte leszek, annyira építem most magam, és annyira a céljaimat helyezem előtérbe, hogy senkire nincsen most szükségem jelen pillanatban. Azt gondolom, hogy nagyon szép a szerelem, és abba is beletartozik jó és rossz, és azt is meg kell élni. Amikor leraksz valaki elé egy tál ételt, és azt úgy főzöd meg, ahogy szereti, és te boldog vagy, mert azt ette meg aznap, akkor az nagyon jó érzés. Én ennyire érzelmes ember vagyok egyébként. Viszont nekem most nincs szükségem erre, mert annyira meg tudtam erősödni ilyen szempontból, hogy nincs szükségem egy másik emberre, aki ha nem is lehúz, de akibe több időt fektetnék, mint a saját életembe” – árulta el a Metropolnak magabiztosan Tóth Gabi szingli versenyzője.

Biztos nekem is jól esne, ha valaki megölelne és lenne egy társam, mert az mindenkinek jól esik, de én egyedül, immár erős lányként is elhatároztam, hogy el tudom érni, amit szeretnék. Ez egy abszolút tudatos döntés. Csak magamra akarok koncentrálni, senki másra

– tette hozzá Connie.