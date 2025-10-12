RETRO RÁDIÓ

Mindenki vére felforrt tőle, kivágott felsőben villantott Labancz Lilla

A csinos, szőke színésznő mindig is értett hozzá, hogyan hozza lázba a rajongóit. Ezúttal sem bízott sokat a képzeletre.

Szerző: Metropol
2025.10.12.
Labancz Lilla az Álom.net című filmnek hála tett szert hatalmas hírnévre és népszerűségre, amely az évek során nem hogy nem csökkent, de egyenesen nőtt. A csinos, szőke színésznő, bár a magánéletét bizalmasan kezeli, és nem oszt meg ezzel kapcsolatban információkat, igen aktív életet él a közösségi oldalán, ahol gyakran tűnnek fel kifejezetten szexi tartalmak, illetve arról is rendszeresen beszámol a követőinek, éppen merre jár, mivel tölti az idejét. A közelmúltban például Monte-Carlóba utazott el, ahonnan rendszeresen jelentkezett fotókkal, bizonyítva ezzel azt, hogy a szépségével ott is minden helyiséget beragyogott.
 

Labancz Lilla
Labancz Lilla nem sokat bízott a képzeletre / Fotó:  Instagram

A színésznő a minap ismét néhány olyan fényképpel jelentkezett Instagramon, amelyekkel bizonyára rögvest elakasztotta a rajongói lélegzetét. Labancz Lilla ezúttal egy mélyen kivágott, tűzpiros blúzban villantotta meg a dekoltázsát. Mindamellett, hogy remekül áll neki ez a szín, a merész felső jól kihangsúlyozta Lilla telt kebleit is. A követői tetszését is szinte azonnal elnyerte vele, csak úgy záporoztak az elismerést kifejező hozzászólások a kommentszekcióba.

Mutatjuk is Labancz Lilla lélegzetelállítóan szexi fotóit!

 

