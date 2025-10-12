Mindenki vére felforrt tőle, kivágott felsőben villantott Labancz Lilla

Labancz Lilla az Álom.net című filmnek hála tett szert hatalmas hírnévre és népszerűségre, amely az évek során nem hogy nem csökkent, de egyenesen nőtt. A csinos, szőke színésznő, bár a magánéletét bizalmasan kezeli, és nem oszt meg ezzel kapcsolatban információkat, igen aktív életet él a közösségi oldalán, ahol gyakran tűnnek fel kifejezetten szexi tartalmak, illetve arról is rendszeresen beszámol a követőinek, éppen merre jár, mivel tölti az idejét. A közelmúltban például Monte-Carlóba utazott el, ahonnan rendszeresen jelentkezett fotókkal, bizonyítva ezzel azt, hogy a szépségével ott is minden helyiséget beragyogott.



Labancz Lilla nem sokat bízott a képzeletre / Fotó: Instagram

A színésznő a minap ismét néhány olyan fényképpel jelentkezett Instagramon, amelyekkel bizonyára rögvest elakasztotta a rajongói lélegzetét. Labancz Lilla ezúttal egy mélyen kivágott, tűzpiros blúzban villantotta meg a dekoltázsát. Mindamellett, hogy remekül áll neki ez a szín, a merész felső jól kihangsúlyozta Lilla telt kebleit is. A követői tetszését is szinte azonnal elnyerte vele, csak úgy záporoztak az elismerést kifejező hozzászólások a kommentszekcióba.

Mutatjuk is Labancz Lilla lélegzetelállítóan szexi fotóit!