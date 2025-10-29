58 éves lenne Kun Péter, az Edda tragikus sorsú gitárosa

1967. október 29-én született Kun Péter, az Edda egykori gitárosa, aki közúti balesetben veszítette el az életét, pont egy Edda-tábor alatt. Kun Péter 1991-ben csatlakozott az Edda Művekhez, a rajongótábor egyik nagy kedvence volt. A tragédia 1992. július 10-én hajnalban történt, a motorozni induló zenészt az utána küldött testőr gépkocsijával gázolta halálra.

Kun Péter az Eddában, jobbról (Fotó: Fortepan/Urbán Tamás)

„Pataky Attila megrázó hírrel ébresztette szombaton az agárdi Edda-tábor kétezer résztvevőjét: hajnalban súlyos motorbalesetet szenvedett Kun Péter, az együttes szólógitárosa, az esti koncertet így nem tudják megtartani. Többen sírva fakadtak, s nemsokára megindult a rajongók tétova menete a vasútállomás felé, hogy a legközelebbi vonattal elhagyhassák a tóparti kisvárost” – írta 1993 júliusában az Esti Hírlap.

Pataky Attila arra kérte a táborlakókat, hogy próbálják „eddáshoz méltón, erős szívvel” viselni ezt a csapást, és ha kell, imádkozzanak Kunért. „Ám úgy látszik, nagyon kellett odaát egy mosolygós, tiszta szívű gitáros, amilyen ő volt, mert már az imádság sem segített: a mindössze 25 éves rockzenész belehalt sérüléseibe. A hétvégén teljes hírzárlatot rendeltek el, nehogy a fanatikus rajongók elkeseredése újabb tragédiákhoz vezessen” – állt a cikkben.

Kun Péter és az Edda-tábor tragédiája

A helyi rendőrség közlése szerint július 10-én reggel 5 óra 20 perc körül történt a tragédia Velence belterületén. A motoros a vele azonos irányban haladó személygépkocsival ütközött, amely szintén az Edda-csapathoz tartozott.

A hétfői, július 12-i Esti Hírlapban Pataky Attila elmondta, úgy érezte magát, mintha valami szörnyű filmbe került volna.

Nem volt szabad magukra hagyni a gyerekeket, féltünk, hogy pánik tör ki. Másnap különben sem hitték volna el, hogy este nem lesz buli. Talán én magam sem. Mintha film lett volna az egész. Minden pillanatban azt vártam, hogy vége szakad ennek a hátborzongató filmnek, és beállít Kunos, ahogy szokott, széles mosollyal, aztán odaszól, hogy na, mi lesz gyerekek, indulunk a koncertre?

„Agárdon néhány hete Turbók János súlyos balesete és most egy halállal végződő karambol akadályozta meg, hogy végre elindulhasson a nyár, mely ezek után már biztosan nem lesz felhőtlenül derűs. Úgy látszik, a túlvilági hatalmak összefogtak ellenünk. De hogy miért épp ez a srác kellett nekik?” – kesergett Pataky. (Turbók az Agárdi Popstrand főszervezője volt akkoriban.)