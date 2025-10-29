58 éves lenne Kun Péter, az Edda tragikus sorsú gitárosa
Az Edda gitárosa tragikus körülmények között hunyt el 33 évvel ezelőtt. Kun Péter éppen ma töltené be az 58. életévét.
1967. október 29-én született Kun Péter, az Edda egykori gitárosa, aki közúti balesetben veszítette el az életét, pont egy Edda-tábor alatt. Kun Péter 1991-ben csatlakozott az Edda Művekhez, a rajongótábor egyik nagy kedvence volt. A tragédia 1992. július 10-én hajnalban történt, a motorozni induló zenészt az utána küldött testőr gépkocsijával gázolta halálra.
„Pataky Attila megrázó hírrel ébresztette szombaton az agárdi Edda-tábor kétezer résztvevőjét: hajnalban súlyos motorbalesetet szenvedett Kun Péter, az együttes szólógitárosa, az esti koncertet így nem tudják megtartani. Többen sírva fakadtak, s nemsokára megindult a rajongók tétova menete a vasútállomás felé, hogy a legközelebbi vonattal elhagyhassák a tóparti kisvárost” – írta 1993 júliusában az Esti Hírlap.
Pataky Attila arra kérte a táborlakókat, hogy próbálják „eddáshoz méltón, erős szívvel” viselni ezt a csapást, és ha kell, imádkozzanak Kunért. „Ám úgy látszik, nagyon kellett odaát egy mosolygós, tiszta szívű gitáros, amilyen ő volt, mert már az imádság sem segített: a mindössze 25 éves rockzenész belehalt sérüléseibe. A hétvégén teljes hírzárlatot rendeltek el, nehogy a fanatikus rajongók elkeseredése újabb tragédiákhoz vezessen” – állt a cikkben.
Kun Péter és az Edda-tábor tragédiája
A helyi rendőrség közlése szerint július 10-én reggel 5 óra 20 perc körül történt a tragédia Velence belterületén. A motoros a vele azonos irányban haladó személygépkocsival ütközött, amely szintén az Edda-csapathoz tartozott.
A hétfői, július 12-i Esti Hírlapban Pataky Attila elmondta, úgy érezte magát, mintha valami szörnyű filmbe került volna.
Nem volt szabad magukra hagyni a gyerekeket, féltünk, hogy pánik tör ki. Másnap különben sem hitték volna el, hogy este nem lesz buli. Talán én magam sem. Mintha film lett volna az egész. Minden pillanatban azt vártam, hogy vége szakad ennek a hátborzongató filmnek, és beállít Kunos, ahogy szokott, széles mosollyal, aztán odaszól, hogy na, mi lesz gyerekek, indulunk a koncertre?
„Agárdon néhány hete Turbók János súlyos balesete és most egy halállal végződő karambol akadályozta meg, hogy végre elindulhasson a nyár, mely ezek után már biztosan nem lesz felhőtlenül derűs. Úgy látszik, a túlvilági hatalmak összefogtak ellenünk. De hogy miért épp ez a srác kellett nekik?” – kesergett Pataky. (Turbók az Agárdi Popstrand főszervezője volt akkoriban.)
Kun Péter azon a napon halt meg, amikor barátnőjével megismerkedésük 3. évfordulóját tartották volna, aki épp akkor volt négy hónapos terhes. Kunos temetésére több ezer gyászoló ment el 1993. július 17-én a százhalombattai katolikus temetőbe.
Kun Péter nagy karrier előtt állt
1967. október 29-én született Pusztaszabolcson, innen indult a zenei karrierje. Gyermekkorában családja Százhalombattára költözött, édesapja hivatásos zenész volt, aki rendezvényeken, lakodalmakban zenélt, s már egészen kisgyermekként maga mellé vette a fiát is. Kun Péter negyedikes korában kezdte zeneiskolai tanulmányait, eredetileg gordonkán, de hamar a gitár vált a szenvedélyévé.
Több amatőr zenekar után 1991-ben csatlakozott az Edda Művekhez, ahol szinte azonnal új lendületet adott az együttesnek. Tehetsége, játéka és személyisége hamar a rajongók kedvencévé tette. A Yamaha támogatásának köszönhetően az új hangszerek mellett motorkerékpárokhoz is hozzájutottak, ez a szenvedély azonban tragikusan korán vetett véget karrierjének – írta róla a Feol.hu.
Nagy veszteség volt Kun Péter halála
Gömöry Zsolt szerint Péter egy nagyon tehetséges, nyitott és kedves ember volt. Előtte még a Pokolgépben játszott, Gömörynek ott tetszett meg a játéka. Őstehetségként jellemezte, aki azért tudott alkalmazkodni is.
Az a fajta életigenlés, ami őt jellemezte, az másban nem volt meg. Peti egy igazi sztáralkat, mármint a kifejezés jó értelmében, de emellett mindig szerény volt és megmaradt egy olyan muzsikusnak, aki alázatos volt a színpadon, illetve a zene iránt. Ezek mellett pedig egy rendkívül rendes és barátságos srác volt a Peti… Nagyon nagy veszteség volt ez akkor, de azóta is borzasztóan fáj nekünk a hiánya.
Az Edda minden évben megemlékezik a gitárosra: amikor a Velencei-tónál van fellépésük, mindig előkerül a Lelkünkből című dal, amit Pataky Attila és Gömöry Zsolt közösen írt az elhunyt gitáros tiszteletére.
