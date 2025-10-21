Eláll a lélegzeted: megmutatta kerek popsiját A Kísértés sztárja

A TV2 A Kísértés című műsorának szőke bombázója, Anita szexi képet tett közzé Instagram-oldalán. Megmutatja követőinek: nem érdeklik a negatív vélemények, amelyeket a műsorban való szereplése miatt kellett elszenvednie. Jól érzi magát a bőrében, és ezt világgá is kürtöli.

A Kísértés Anita piros ruhával vonta magára a figyelmet Fotó: Metropol

A Kísértés sztárja még teljesen felöltözve is bomba alakját mutatja. Kabátban és nadrágban is tökéletesen látszik, hogy minden helyén van Bertalan Anita testén. Amire kifejezetten nagy hangsúlyt fektetett, az a feneke volt, amely szépen gömbölyödik a szürke nadrágjában.

A Kísértés Anita a műsor után még a Tescóba se mert bemenni

Szívszorító vallomást tett Anita, amikor a TV2 A Kísértés című műsorának vége lett, amelyben elárulta, hogy pánikrohamok is gyötörték.

„Este rámtört a pánik. Elkezdett verni a szívem, remegett a kezem. Azt éreztem, hogy nem tudom kezelni, hogy mit gondolnak rólam. Teljesen befeszültem, és más ember lettem” – mondta, majd hozzátette, hogy sokáig nem mert nyilvános helyen mutatkozni.

Még a Tescóba sem mertem bemenni. Amikor volt a sajtótájékoztató, és láttam, hogy néznek az emberek, azt hittem, összeesek, mielőtt elérem az autót. Az autóban is rettegtem. Egyszerűen féltem attól, hogy mit gondolnak rólam

– mesélte.

Úgy tűnik a nehéz időszaknak már vége szakadt, hiszen Anitáról csak úgy sugárzik az önbizalom.

„Ma már örülök, hogy részt vettem A Kísértésben. Akkor a negatív kommentek fájtak, de most már tudom, hogy ezek edzettek meg. Nem tud befolyásolni semmi, mert tudom, ki vagyok. Az anyukám és az apukám sosem ítéltek el. Szeretnek, és ez a legfontosabb. Bárcsak mindenki megtapasztalhatná ezt az érzést. Én nagyon szerencsés vagyok” – mondta el egyik TikTok-videójában.