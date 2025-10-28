„Szétcsúszott az állkapcsom” – Kiderült Judy 27 éves titka! Sosem hallott részletek a Groovehouse pokoli balesetéről

1998. december 14-én történt a drámai baleset Szolnok közelében, amikor Judy, Baktai Anikó és Kárpáti Zsolt Szolnok felé tartottak, összeütköztek egy teherautóval. Judy arca teljesen összeroncsolódott, szinte nem maradt a testében ép csontja, ráadásul bordái átszúrták a tüdejét, ezért légmellet kapott. Az orvosok egy hónapig küzdöttek az életéért, a balesetről és a felépülésről könyv is született.

Judy Groovhouseba vetett hitén nem sokan osztoztak a baleset után Fotó: Szabolcs László/Hot!-archív

Kárpáti Zsolt és Kis Judit, azaz Judy most a Groovehouse sikereiről beszéltek: kiderült, hogy az első lemezüket a kiadójuk úgy jelentette meg, hogy nem egyeztetett velük. „A fotózás még a baleset előtt volt. Megvoltak a zenei felvételek, a fotók, majd a kiadó kész tényként közölte, hogy ki kell adni a lemezünket” – emlékezett Judy.

Judy szerint senki nem hitt a Groovehouse-ban

Kárpáti még bicegett, Judy sem volt jól, amikor elkezdtek koncertezni. „Zsolti mankóval, én meg járókerettel!” – kacagott Judy a múltba révedve. Mindössze egy klip készült el a baleset előtt, akkoriban volt egy-két interjú velük, majd hosszú időn át feküdtek a kórházban.

Senki nem hitt nekünk, de tényleg senki. Azért gondolták, hogy kiadják a lemezünket, hogy a felvételek ne vesszenek kárba.

A duó szerint 2001-ben jött csak a médiafelhajtás, három évvel a baleset után. Persze a zenei szakma tudta, hogy mi történt velük.

Annyira nem szellőztették meg. Nem volt nagy médiahadjárat. De mi sem vállaltunk semmit, mert mindenki arra volt kíváncsi, hogy összetört az arcom. Mondtuk, hogy biztosan nem adunk interjút, mert nem tudok beszélni, nem tudom kinyitni a szám... Le volt borotválva a hajam, nem is akartam kiállni a média elé... Ki akarja megmutatni magát úgy, hogy minden irányból foltozva van?

A 2001-es Hajnal című lemez után kezdte el felkapni őket a sajtó, ez amúgy platinalemez lett. „Nekünk nem a baleset hozta el a sikert, bár mindig ezt mondják” – magyarázta Judy az Abaházi Presszóban, és ezzel Kárpáti Zsolt is egyetértett. Az énekesnő elmesélte, hogy egy reggeli tévéműsorba végül elmentek, de kérték, hogy Judy arcát csak egyetlen irányból vegyék.