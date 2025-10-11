Súlyos betegségéről vallott a Jonas Brothers tagjának felesége

A hírességek körében is előfordul, hogy az orvosok nem veszik komolyan egy beteg tüneteit. A Jonas Brothers nagy sikerű zenekar egyik tagja, Kevin Jonas felesége is hasonló szituációban találta magát. Danielle Jonas észrevette, hogy szokatlanul sok haja hullik ki, ezért orvoshoz fordult. A szakemberek azonban nem gondolták, hogy komoly betegség állhat a hajhullás hátterében.

A Jonas Brothers zenésze aggódik felesége miatt Fotó: AFP

A Jonas Brothers zenészének családja nehéz időszakon ment át

A 39 éves, kétgyermekes anya észrevette, hogy ijesztő mértékben hullik ki a haja, ezért elment egy kivizsgálásra. Az orvos azonban nem nagyon aggódott a tünet miatt, hanem próbálta meggyőzni a nőt, hogy szorongás vagy mentális problémák miatt jelentkezett nála a hajhullás.

Az édesanya végül sikeresen meggyőzte az orvosokat, hogy végezzenek el egy biopsziát, hogy a végére járjanak a betegségének. Ekkor derült ki, a világsztár felesége Lyme-kórban szenved.

A fejbőrömön ekcéma jelent meg, ami valószínűleg a Lyme-kór által okozott gyulladás miatt alakult ki. A hajhullás nagyon traumatikus volt. Azon is elgondolkoztam, hogy parókát kéne viselnem.

A hajhullás miatt Danielle Jonas hajhosszabbítást kezdett el viselni, ez azonban csak jobban irritálta a fejbőrét. A házaspár két gyermeke is szenved az ekcémától, ezért a család figyel egymásra, hogy ne váljon súlyosabbá az állapotuk.

A pár 11 éves lánya szeretne kísérletezni különböző bőrápoló termékekkel, de sajnos a krémek rossz reakciót okozhatnak a bőrén. Az édesanya jó tanácsokkal látja el a lányát, hogy elsősorban az egészségére figyeljen és ne szenvedjen el kellemetlenséget a próbálkozások miatt - írja a People.