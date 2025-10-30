MC Hawer nem kér többet a párkapcsolatokból: a Házasság első látásra vette el a kedvét

MC Hawer már sok mindent átélt élete során, több párkapcsolata volt, édesapa, majd nemrég nagyapa is lett, sőt, a zenészélet árnyoldalával, az alkohollal, és a betegséggel is megküzdött, ezért nem vágyik már több harcra. Az énekes a Házasság első látásra 2025-ös évadát nézve pedig egyenesen azt érzi, többé párkapcsolatra sem vágyik. Most kiderült, miért.

MC Hawer betegsége és megannyi küzdelme után, már nem szeretne egy kapcsolatban folyton harcolni, ahogy azt a Házasság első látásra párjainál is látja (Fotó: Knap Zoltán)

MC Hawer Facebook-oldalán tett közzé egy videót, amelyben a Házasság első látásra 3. évadának történéseit véleményezi. Sőt, a felvételen azt is elárulta, éppen azért van problémája a párkapcsolatokkal, amire a műsor is rávilágít.

„Megmondom őszintén, hogy a 3. évada nézem a Házasság első látásra című realityt, és nyilván ennyi idő után már megvan a véleményem” – vágott bele.

Elsősorban 3. éve azt látom, hogy minden párkapcsolat egy kínlódás. És ha az a kérdés, hogy miért döntöttem úgy, hogy nem akarok már párkapcsolatot, akkor nagyjából ez rá a magyarázat. Az egész kapcsolat nagyjából egy gyeplőhúzogatás, mert különben történnek dolgok. Igazából csak a harc megy, és nekem az elmúlt 30–40 évben abból lett már elegem, hogy a legjobb kapcsolatban is mindig vannak hullámvölgyek és harcok. Ha jó fiú vagy, az a baj, ha rossz fiú vagy, az a baj. Nem tudsz megfelelni, mert egyszerre kellene jónak és rossznak lenned, és pont akkor, amikor a másik úgy akarja

– folytatta.

A Házasság első látásra Kármen és Dani számára egy igazi hullámvasút, amit még a nézők sem értenek (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra szereplői kiakasztották a zenészt

Az MC Hawer és Tekknő duó tagja azt is elárulta, hogy elsősorban Dani és Kármen konfliktusa dühítette fel, mert úgy érzi, épp az a probléma a mai nőkkel, amit a feleségen is lát.

„Eddig ott alakult a legjobban a szerelem, és én tényleg azt hittem, hogy meglesz a holtomiglan-holtodiglan. Erre egyszer csak kitalálja a budai gádzsi – mert hát budai –, hogy nem akar átmenni Pestre, mert a pesti levegő büdös. Ha nem tudok elmenni a munkahelyemre, akkor megoldást keresünk, nem? És a fiú abszolút partner volt ebben, mert a párkapcsolatnak alapvetően arra kellene épülnie, hogy van egyfajta tolerancia” – fejtette ki a véleményét.

Persze, nyilván a megalkuvás nem mehet annak a kárára, hogy a férfiből egy papucsot csinálunk. Mert gyakorlatilag az erősebb nők azt szeretnék elérni, hogy addig nyomják le a pasinak az egóját, amíg papucs nem lesz belőle. De ha az lesz, akkor pedig kidobják, mert akkor már nem férfi. Tehát akkor sem férfi, ha megalkuszik, és akkor sem, ha nem. Szerintem az ilyen nőknek nem kell férfi, mert az, akiről azt gondolja, hogy neki kell, le fogja dominálni, amit viszont nem tud elviselni

– tette hozzá.