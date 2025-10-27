Óriási fordulatot vett az egykori gyerekszínész élete: ennyit keres ma a sikerfilmjével

Peter Ostrum, aki Charlie Bucketet alakította a Willy Wonka és a csokigyárban, teljesen más irányba indult a film után, mivel úgy döntött, Hollywood nem neki való. Bár soha többé nem vállalt szerepet, a mai napig rendszeresen kap fizetést az egykori alakítása után, és most elárulta: ennyit keres az 1971-es musicallel.

Kiderült, mennyit keres ma egyetlen filmszerepével Peter Ostrum – Fotó: Pexel/Pixabay – Képünk illusztráció)

Ennyit keres ma Peter Ostrum a Willy Wonkából

Rengeteg híres ember kezdte pályafutását gyerekszínészként, például Drew Barrymore, Leonardo DiCaprio, Kirsten Dunst, mindannyian hosszú és fényes karriert futottak be, amely a mai napig tart. Vannak azonban olyan gyerekszínészek is, akik egy-egy szeretett szerep után eltűntek a képernyőről. Peter Ostrum, a Willy Wonka és a csokigyár szeretett sztárja pontosan ilyen.

1971-ben Ostrum Charlie Bucket szerepét játszotta, a jólelkű fiút, aki a kívánatos Aranyjegy megtalálása után bejárta a varázslatos csokigyárat négy másik bátor gyerekkel együtt. A film, amelyben Gene Wilder volt a húzónév, 54 évvel a bemutatója után is világszerte családok kedvence maradt, ám a fiatal főszereplőt soha többé nem tette tiszteletét a filmvásznon.

Ostrum 12 éves volt, amikor kiválasztották a szerepre. Bár élvezte a forgatást, úgy döntött, a hatalmas sikere ellenére sem vállal több filmet. Ma 67 éves, és elmondta: érdeklődése a család lovai felé fordult, később pedig állatorvos lett. 2023 végén vonult nyugdíjba, jelenleg New Yorkban él feleségével, Loretta Lepkowskival, akivel két gyermeket neveltek.

Egy 2018-as interjúban Ostrum elmondta, hogy a Willy Wonka-filmért háromhavonta kap fizetést. Azonban ezek a jogdíjak korántsem elegendők a megélhetéshez, mivel néhány havonta mindössze 8-10 dollárt kap – számolt be róla a Ladbible.

Bár Hollywoodban akár nagyobb sikert is elérhetett volna, Ostrum visszautasított egy háromfilmes ajánlatot. A döntéséről 2018-ban így nyilatkozott: