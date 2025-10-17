Gyászba borult Hollywood: Meghalt Ed Williams, a Csupasz pisztoly sztárja

Ed Williams elengedhetetlen szereplője volt például a Csupasz pisztoly, Örömapa és a Nagyon különleges ügyosztály című filmeknek. Az amerikai színész a kilencvenes évek vígjátékaiban tündökölt.

Ed Williams elhunyt Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Ed Williams halálhíre megrázta Hollywoodot

A férfi unokája osztotta meg a borzalmas hírt: Október 2-án 98 éves korában elhunyt Ed Williams.

Leslie Nielsen mellett alakította ikonikussá vált bolondos tudós szerepét a Csupasz pisztoly filmsorozatban. Ez hozta neki a legnagyobb sikert, Nielsennel a kilencvenes évek két nagy nevettetői voltak.

Filmes szereplésein kívül a rádió és a színház világában is kipróbálta magát, később pedig a Los Angeles City College oktatójaként a műsorszolgáltatás alapjait tanította.

A nemrég elhunyt Diane Keatonnel az Örömapa című filmben dolgoztak együtt- írja a life.hu.