Ebben a pillanatban kaptuk a bejelentést az Ázsia Expresszről, most minden véget ér

Hat hétnyi küzdelem után ma este kiderül, hogy Barbinek Paula és Tallós Rita, vagy a Bódi tesók, Hunor és Megyer nyeri meg az Ázsia Expressz 20 millió forintos fődíját.

Ma győztes születik az Ázsia Expresszben / Fotó: TV2

Bali csodás tájain összetett kihívásokat teljesítve hajszázik a két döntős pár, földön – vízen – levegőben. Anya és lánya vagy a testvérpár érkezik elsőként Ördög Nórához? Ma este kiderül!

Vajon melyik páros diadalmaskodik végül? / Fotó: TV2



Ázsia Expressz - A döntő



Barbinek Paula és Tallós Rita pedig a Mokka vendégeként mesélt az Ázsia Expressz döntője kapcsán:

Az elképesztő izgalmakat tartogató döntő után pedig jön az Ázsia Expressz Kibeszélő, ami az utolsó hét eseményeit boncolgatja a legjobb négy párral. A műsorvezetői székben ezúttal Lakatos Levente és Németh Kristóf ül.



Ázsia Expressz – A döntő 19:45-kor és Ázsia Expressz Kibeszélő 22:00-kor a TV2-n!



