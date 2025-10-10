RETRO RÁDIÓ

Ebben a pillanatban kaptuk a bejelentést az Ázsia Expresszről, most minden véget ér

Hamarosan győztest avatnak az Ázsia Expresszben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.10. 13:40
Tallós Rita Ázsia Expressz Hunor Bódi Barbinek Paula Megyer döntő

Hat hétnyi küzdelem után ma este kiderül, hogy Barbinek Paula és Tallós Rita, vagy a Bódi tesók, Hunor és Megyer nyeri meg az Ázsia Expressz 20 millió forintos fődíját. 

Ma győztes születik az Ázsia Expresszben / Fotó:  TV2

Bali csodás tájain összetett kihívásokat teljesítve hajszázik a két döntős pár, földön – vízen – levegőben. Anya és lánya vagy a testvérpár érkezik elsőként Ördög Nórához? Ma este kiderül!

Ázsia Expressz, döntő
Vajon melyik páros diadalmaskodik végül? / Fotó:  TV2


Ázsia Expressz - A döntő


Barbinek Paula és Tallós Rita pedig a Mokka vendégeként mesélt az Ázsia Expressz döntője kapcsán:

Az elképesztő izgalmakat tartogató döntő után pedig jön az Ázsia Expressz Kibeszélő, ami az utolsó hét eseményeit boncolgatja a legjobb négy párral. A műsorvezetői székben ezúttal Lakatos Levente és Németh Kristóf ül.

Ázsia Expressz – A döntő 19:45-kor és Ázsia Expressz Kibeszélő 22:00-kor a TV2-n!

 

 

Top hírek

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
