Vincze Lilla különös szenvedélyéről vallott

Vincze Lilla pályája a nyolcvanas években indult, főképp az avantgarde, az alternatív zenék érdekelték. 1986-ban futott be a Napoleon Boulevard zenekarral, volt "év énekesnője", hazai és külföldi fesztiválokon lépett fel. Tavasszal különleges koncertje volt a MOM-ban, augusztusban pedig az Aeroparkban lépett fel. Neki, a repülés szerelmesének ez hatalmas élmény volt.

Vincze Lilla a vizek és a repülés szerelmese (Fotó: Vincze Lilla)

Zenés tévéshow-kban nemigen látjuk, ennek megvan az oka. „Lassan egy évtizede, hogy kipróbáltam magam egy zenés-táncos vetélkedő show műsorban, tanulságos, jó hangulatú érzéssel, élményekkel távoztam A Nagy Duettből. Ebbe az irányba már nem tudom elképzelni színpadi életemet…”

Szerintem az idő méltósága és eleganciája fontos a mi pályánkon.

„Az önirónia, a humor szükséges eszköz, jól áll daloknak, és a színpadon, szinte ’öltöztet’. Ez egyúttal egy kis önvédelem. Arra vigyázni és figyelni kell, hogy ne legyek se magam, se más paródiája… Az már egy más műfaj” – vélekedett.

„Maradok a saját dalaimnál, mindig inspirálnak új szerzemények is. És mellette újra felfedezve örömmel énekelek sanzonokat, franciául is, filmdalokat, örökzöld swingeket, verseket, kuplékat… A költészet, irodalom mindig szívügyem marad, mint ahogy a régi korok, szalonestek, a századfordulós pesti kávéházi, orfeumi élet is közel áll hozzám, többször vezettem művészeti szalonesteket a Benczúr Házban” – jegyezte meg.

Vincze Lilla a Kincsvadászokat kedveli

A tévéműsorok közül a Kincsvadászokat nagyot szereti. „A szecesszió egyik kedves művészeti világom… Festészetben Rippl-Rónai, Vaszary János. Kedvelem a Kincsvadászok műsort, ahol sugárzik a korok, gyűjtők szeretete, és mindez elegáns stílusban finom humorral társul… Ez kapcsolódik a szemléletemhez, hogy maradjon az ember szívében a jóra való képesség meglátása. Mert a művészet és annak kisugárzása visszahat a világra, és nem mindegy, hogy az igaz példaképeink után mit viszünk magunkkal, hogy emlékeznek ránk a tetteink alapján” – mondta az énekesnő.

Vincze Lilla az Aeroparkban adott fantasztikus koncertet (Forrás: Vincze Lilla)

A repülés iránti imádata végigkíséri az életét, gyerekként a Siófok-Kiliti repülőtérre is sokat járt ki. Az Aeroparkban kvartettként léptek fel, imádta a koncert minden percét. „Szerettem az extrémebb környezeteket, ha koncertről van szó. Folytatjuk jövőre, Kránicz Balázs visszahívott, akkor már nagyzenekari koncert lesz! De a budaörsi reptér is nagy kedvencem, egy dalom klipjéhez is forgattam ott” – emlékezett.