Vincze Lilla különös szenvedélyéről vallott

Vincze Lilla különleges koncertet adott nemrég, nyáron pedig rengeteget utazott, járt Toszkánában, a Felvidéken, de Nagyváradon is fellépett. Vincze Lilla gyűjtőszenvedélyéről is mesélt.
Vincze Lilla pályája a nyolcvanas években indult, főképp az avantgarde, az alternatív zenék érdekelték. 1986-ban futott be a Napoleon Boulevard zenekarral, volt "év énekesnője", hazai és külföldi fesztiválokon lépett fel. Tavasszal különleges koncertje volt a MOM-ban, augusztusban pedig az Aeroparkban lépett fel. Neki, a repülés szerelmesének ez hatalmas élmény volt.
Zenés tévéshow-kban nemigen látjuk, ennek megvan az oka. „Lassan egy évtizede, hogy kipróbáltam magam egy zenés-táncos vetélkedő show műsorban, tanulságos, jó hangulatú érzéssel, élményekkel távoztam A Nagy Duettből. Ebbe az irányba már nem tudom elképzelni színpadi életemet…”
Szerintem az idő méltósága és eleganciája fontos a mi pályánkon.
„Az önirónia, a humor szükséges eszköz, jól áll daloknak, és a színpadon, szinte ’öltöztet’. Ez egyúttal egy kis önvédelem. Arra vigyázni és figyelni kell, hogy ne legyek se magam, se más paródiája… Az már egy más műfaj” – vélekedett.
„Maradok a saját dalaimnál, mindig inspirálnak új szerzemények is. És mellette újra felfedezve örömmel énekelek sanzonokat, franciául is, filmdalokat, örökzöld swingeket, verseket, kuplékat… A költészet, irodalom mindig szívügyem marad, mint ahogy a régi korok, szalonestek, a századfordulós pesti kávéházi, orfeumi élet is közel áll hozzám, többször vezettem művészeti szalonesteket a Benczúr Házban” – jegyezte meg.
A tévéműsorok közül a Kincsvadászokat nagyot szereti. „A szecesszió egyik kedves művészeti világom… Festészetben Rippl-Rónai, Vaszary János. Kedvelem a Kincsvadászok műsort, ahol sugárzik a korok, gyűjtők szeretete, és mindez elegáns stílusban finom humorral társul… Ez kapcsolódik a szemléletemhez, hogy maradjon az ember szívében a jóra való képesség meglátása. Mert a művészet és annak kisugárzása visszahat a világra, és nem mindegy, hogy az igaz példaképeink után mit viszünk magunkkal, hogy emlékeznek ránk a tetteink alapján” – mondta az énekesnő.
A repülés iránti imádata végigkíséri az életét, gyerekként a Siófok-Kiliti repülőtérre is sokat járt ki. Az Aeroparkban kvartettként léptek fel, imádta a koncert minden percét. „Szerettem az extrémebb környezeteket, ha koncertről van szó. Folytatjuk jövőre, Kránicz Balázs visszahívott, akkor már nagyzenekari koncert lesz! De a budaörsi reptér is nagy kedvencem, egy dalom klipjéhez is forgattam ott” – emlékezett.
Siófoki születésű, örömmel megy mindig vissza a tóhoz. Balatonszepezden a barátaihoz szokott menni, a testvére és családja pedig Káptalanfüreden lakik, oda gyakrabban jár. A tengert is imádja, Olaszországba a kutyás barátaival utazott.
Toszkána délnyugati részén voltunk, a Tirrén tengernél, eszméletlenül romantikus volt.
„A régi településeket is imádom, bejártunk többet, nagy tengerparti fürdőzések is voltak. Ugyanakkor szeretünk elvonulni olyan helyre, ami nem olyan ismert, nem olyan erős turisztikailag. Vadregényes sziklák közt kirándultunk, és a helyi lakosok is nagyon kedvesek voltak” – emlékezett.
Az énekesnő a Vasutazz Velünk törzsutasaival szokott utazni, 12 éve résztvevője és háziasszonya is ezeknek az eseményeknek. Októberben mennek kétnapos szlovákiai útra. „Ez egy csodálatos kezdeményezés, én pedig szeretek vonatozni, nagyon kényelmes!” – lelkesedett.
Nagyon érdekes élmény volt neki nemrég Nagyvárad. Több éve nem járt ott, úgy látta, megújult a város, volt az Ady Endre Emlékmúzeumban is. „Nagyvárad mindig is komoly kulturális élettel bírt, ami engem különösen megérintett” – jegyezte meg. Vincze Lilla az építészet rajongója, bátyja pedig Vincze László Ybl -díjas építész, volt Makonás: Makovecz Imre a 80-as évek elején maga köré gyűjtötte a nagyon tehetséges fiatal pályakezdő építészek csapatát, ő is köztük volt.
Nagyváradon a Partiumi Keresztény Egyetem Dísztermében lépett fel. „Thurzó Zoltán zongoraművész barátom vendége lehettem, crossovert, olasz dalokat énekeltem. Zenés beszélgetés volt, hét dallal, csodás élmény” – mesélte. A régi tárgyak közelében érzi jól magát, gyűjti a művészeti albumokat, régi könyveket, régi kottákat, ami nem éppen egy megszokott szenvedély.
