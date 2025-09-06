Kínos: rosszul sült el Ryan Reynolds poénja, rengetegen kiakadtak

A Torontói Nemzetközi Filmfesztivál vörös szőnyegén Ryan Reynolds került a reflektorfénybe, miután egy gyerekriporterrel folytatott rövid párbeszéde komoly visszhangot váltott ki. A John Candy: I Like Me premierjén készült felvételen a kis riporter kedvesen üdvözölte a színészt, aki válaszul kínos pillanatba került.

A kanadai-amerikai színész, Ryan Reynolds kínos helyzetbe hozta magát egy interjú alkalmával / Fotó: MW

Ryan Reynolds poénja rosszul sült el

A videó hamar elterjedt az interneten, és megosztotta a közönséget.

Szia Ryan, örülök, hogy találkozhattunk

- hangzik el az izgatott kisfiú szájából a videóban, a life.hu idézete szerint.

Ryan Reynolds erre gyorsan reagált, és lehajolva hozzá így felelt:

Ugorjunk a kérdésre...

Sokan úgy vélték, Ryan Reynolds csupán viccesnek akart tűnni, mások azonban lekezelőnek, sőt bántónak érezték a reakciót. „A gyerekek nem értik az ilyen stílusú humort, ez inkább bántó, mint szórakoztató” – írta egy hozzászóló. Egy másik szerint egy dolog viccelődni felnőttekkel, de gyerekkel így kommunikálni nem helyénvaló.

Az esetet közelről ismerő források azonban védelmükbe vették a színészt. Elmondásuk szerint a fesztivál stábja ekkor már befejezettnek nyilvánította az interjúkat, és Reynoldsot arra kérték, ne álljon meg több riporternél. Ő azonban mégis időt szakított a gyerekriporterre, mivel korábban is találkozott már vele. Egy bennfentes szerint Ryan nem volt udvariatlan – épp ellenkezőleg, megállt a fiú kedvéért, miközben más újságírók kérdéseit már el kellett utasítania.

Az incidensről készült videó az alábbiakban megtekinthető: