Rácz-Gyuricza Dóra szörnyen bánt a testével

Az influenszer az edzőteremből posztolt, megtanult vigyázni a testére. Rácz Jenő felesége azt is elmesélte, hogy lányuk imádja az óvodát, nagyon sok dalt, mondókát tud már. Rácz-Gyuricza Dóra szerint azonban eltanul olyan dolgokat is, amelyeknek nem feltétlenül örülnek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.25. 15:15
Módosítva: 2025.09.25. 15:19
Rácz-Gyuricza Dóra Rácz Jenő influenszer

Idén hároméves lett már Rácz Jenő és felesége, Rácz-Gyuricza Dóra közös gyereke, Kamilla, aki óvodába jár. A  közgazdász-influenszer-youtuber szerint sokat tanulnak ott. „Hála istennek, imádja az ovit. Szuper cuki, amikor mutatja, meséli, miket tanultak, mondókázik, énekel. De persze olyan dolgok eltanulása is elindult, aminek kevésbé örülünk” – írta Instagram-oldalán, nem részletezve, mely szokások ezek. Az édesanya korábban aggódott az ovi miatt, mert őt kisgyerekként sokat bántották, kiközösítették, néha megkergették

Rácz Jenő és Rácz-Gyuricza Dóra
Rácz Jenő és Rácz-Gyuricza Dóra kislánya már oviba jár Fotó: Mediaworks-archív

Féltem Kamillát. De tudom, hogy minden, ami rá vár, a tanulási folyamatának a része. Engem is bántottak. Kiközösítettek, megkergettek. Volt, hogy én kergettem őket. Minden pillanat új lecke, új tanítás. A szüleim elengedtek, ma pedig itt vagyok, boldog vagyok és most én engedem el őt” – mondta korábban.

Rácz Jenő felesége megtanult vigyázni a testére

Az influenszer az Instagram-sztoriban megosztott egy fotót magáról edzés közben, és elárulta, hogy rengeteg stresszt tud otthagyni a teremben. „Strapabíró vagyok, egész nap tudok pörögni-forogni, venni az akadályokat egymás után, mert feltornáztam az állóképességem” – jegyezte meg. – „A testem mindig vigyázott rám, még akkor is, ha én szörnyen bántam vele. Igazán megérdemli, hogy én is tegyek érte”.

Rácz-Gyuricza Dóra örül a pillanatnak

Úgy véli, hogy a boldogsághoz fontos, hogy hálásak legyünk mindennap. Szerinte örülni kell a napfénynek, egy jó ételnek, az egészségnek. „Megtalálni a szépséget a kis dolgokban. Örülni annak, hogy szeretsz és viszontszeretnek. Ne azt keresd folyton, hogy mit lehetne még, hanem állj meg, nézz körül, mi az, ami van” – javasolta a követőinek, aki korábban is adott már tippeket arra, hogyan induljon energikusan egy új hét

634668_6564207RTLSAJTOKLUBraczjenogyuriczadoraBIE4551
Rácz Jenő és felesége mindenben megtalálták az egyensúlyt Fotó: RTL

Az influenszer korábban is elmélkedett már azon, mi az igazán fontos az életében. „Példát mutatok a kislányomnak. Minden döntésed, az életviteled, a kapcsolataid, a hozzáállásod, a boldogságod keresése, ezek mind alapvető példái lesznek a gyermekednek. Boldog anya, boldog család. Ha nincs boldog anya, nincs boldog család” – fogalmazott.

 

 

