Kórházba került, azonnal műteni kellett A Nagy Ő szereplőjét – Elképesztő fotó

Makszim Emőke a romantikus párkereső műsorban, A Nagy Ő-ben lett ismert. A testépítéssel foglalkozó nőt 27 ezren követik az Instagramon, Németországban él, gyakran posztol bikinifitnesz-versenyekről is.

Makszim Emőke A Nagy Ő szereplője volt, de ma már külföldön versenyez (Fotó: TV2)

Nemrég egy kórházból posztolt. „Mit is mondhatnék... A hétvégémet egészen másképp képzeltem el. Valójában valami szépet terveztem, de minden olyan gyorsan megváltozhat. Pont ezért nem szeretek túl messzire előre tervezni – soha nem tudhatjuk, mi fog történni” – írta a posztban.

Mint kiderült, egy este erős fájdalmat érzett a hasában, jobb oldalon. Elment a kórházba, de nem tudták, mi lehet a panasz oka, így hazament. Másnapra rosszabbodott a helyzet, műteni is kellett vakbéllel.

„Hála Istennek minden jól ment. Még kicsit gyenge vagyok, érzem a műtétet, de nem csak fekszem. Mindent megteszek, hogy gyorsan újra formába lendüljek” – írta a közösségi oldalán. Eleinte rövid sétákat tehetett, utána lassan, fokozatosan hozta magát formába.

Ne felejtsétek el: az egészség a legfontosabb! Nélküle minden más értéktelen.

„Egyetek egészségesen, mozogjatok sokat és vigyázzatok magatokra” – javasolta követőinek. Majd megmutatta, hogy már formába lendült, itt az újabb posztja – elképesztően néz ki:

A Nagy Ő szereplője szenvedélyes testedző

A reality-ben végül nem rá, hanem Hajnal Bettinára esett a milliárdos Jákob Zoltán választása, de hamar vége lett annak a kapcsolatnak. A testépítéssel is foglalkozó Makszim Emőke azonban nagy ismertséget szerzett A Nagy Ő-vel, és azóta is sokan követik az életét az Instagramon.

A fitnesz rajongóit rendszeresen motiválja, arra biztatja, hogy továbbra is feszegessék a határaikat. „Minden csepp izzadság egy lépéssel közelebb juttat a céljaidhoz. Fogadd el a fáradtságot, ünnepeld a fejlődésedet, és ne feledd: az egyetlen rossz edzés az, amelyik nem történt meg!” – lelkesítette követőit.

Mint írta, a motiváció csak egy dolog, a lényeg a fegyelem és az akaraterő. „Aki már régóta követ engem, tudja: függetlenül attól, hogy versenyre készülök, szezonon kívül vagyok, fáradt vagy stresszes – én megcsinálom az edzésemet. Mindig. Számomra ez olyan természetes, mint a fogmosás” – írta korábban.