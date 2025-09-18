„Az anyámat” - hatalmasat villantott Metzker Viki, a rajongói is hüledeznek

Metzker Viki nem riad vissza attól, hogy szexi fotókkal kápráztassa el a rajongóit a közösségi oldalán. Legutóbb egy lukacsos bikiniben nyűgözte le őket.

Szexi fotókkal jelentkezett Metzker Viki Fotó: Bors

A dögös DJ most sem okozott csalódást a követőinek. Metzker Viki egy friss fotósorozattal jelentkezett a közösségi oldalán. A szexi lemezlovas az ágyból készített magáról szelfiket, ám a szemkontaktust képtelenség vele tartani, mivel a hatalmas dekoltázsa minden tekintetet vonz.

Nincs mondanivalóm, csak így nézelődöm

- írta a fotókhoz Metzker Viki.

A fotók láttán a rajongók sem tudtak elmenni szó nélkül, záporoztak a dicsérő kommentek.

„Nagyon csinos és elegáns vagy” - fogalmazott az egyik hozzászóló.

„Gyönyörű” - lelkendezett egy másik követő.

„Az anyámat” - jegyezte meg egy harmadik kommentelő.

Mutatjuk a Metzker Vikiről készült káprázatos fotókat: