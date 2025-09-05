RETRO RÁDIÓ

Úristen! Metzker Viki szinte teljesen meztelen: a szőke istennő levetkőzött és mindenki neki hódol – Szívpattintóan szexi fotó

A népszerű DJ ezúttal is gondoskodott arról, hogy követői ne maradjanak izgalmak nélkül: legújabb Instagram-posztjában egy különleges, fekete bikiniben pózol. Metzker Viki felrobbantotta az Instagramot!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.05. 15:10
Módosítva: 2025.09.05. 15:54
szexizés bikinis fotó bsw Metzker Viki

Metzker Viki Bsw Gaben felesége régóta egyet jelent a szexi megjelenéssel és a merész stílussal. A népszerű DJ ezúttal is gondoskodott arról, hogy követői ne maradjanak izgalmak nélkül: legújabb Instagram-posztjában egy különleges, fekete bikiniben pózol, amelyet látványos fémkarikák díszítenek. A bikinihez egy szett is tartozott, ami hasonlóan merész, de mégis különleges. A képek villámgyorsan bejárták a közösségi médiát, és alig néhány óra alatt több ezer kedvelést, valamint rengetek kommentet gyűjtött.

Metzker Viki
Metzker Viki DJ megint megmutatta bomba alakját (Fotó: Máté Krisztián)

Metzker Viki: „Még mindig a legcsinosabb DJ” 

A rajongók természetesen nem fukarkodtak a bókokkal. 

Még mindig a legcsinosabb DJ

 – írta az egyik hozzászóló. 

Míg mások olyan szavakkal illették, mint „földre szállt angyal” vagy éppen „merész istennő”. A szívecskék és lángoló emojik áradata tökéletesen mutatja, mennyire megőrülnek követői Viki minden egyes posztjáért.
Nem véletlen, hogy Metzker Viktória évek óta a hazai éjszakai bulik egyik legismertebb alakja. Nem csupán a DJ pult mögött villogtatja tehetségét, hanem az online térben is profi érzékkel építi imázsát. A szexiség és a nőiesség nála kéz a kézben jár a magabiztossággal, amitől sokak számára igazi példaképpé vált.

Merész, de gyönyörű

Bár akadnak, akik szerint túl merész, a legtöbben inkább bátorító szavakkal fogadják posztjait. Egy követő például így fogalmazott: „Gyönyörű vagy, mint mindig”, egy másik rajongó pedig viccesen csak annyit írt: 

Fel­lépős szett?

Az biztos, hogy Viki tökéletesen érti a közösségi média nyelvét. Nemcsak zenéjével, hanem külsejével és megjelenésével is képes lázban tartani a közönséget. A mostani bikinis fotó pedig újabb bizonyítéka annak, hogy a szexizés még mindig az egyik legerősebb fegyvere.
Metzker Viki tehát ismét megmutatta, hogyan lehet egyszerre szexi, nőies és lehengerlő. Rajongói pedig alig várják, hogy legközelebb milyen dögös poszttal rukkol elő – mert az biztos, hogy ha ő feltűnik az Instagramon, ott garantált a forróság.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu