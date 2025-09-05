Úristen! Metzker Viki szinte teljesen meztelen: a szőke istennő levetkőzött és mindenki neki hódol – Szívpattintóan szexi fotó

Metzker Viki Bsw Gaben felesége régóta egyet jelent a szexi megjelenéssel és a merész stílussal. A népszerű DJ ezúttal is gondoskodott arról, hogy követői ne maradjanak izgalmak nélkül: legújabb Instagram-posztjában egy különleges, fekete bikiniben pózol, amelyet látványos fémkarikák díszítenek. A bikinihez egy szett is tartozott, ami hasonlóan merész, de mégis különleges. A képek villámgyorsan bejárták a közösségi médiát, és alig néhány óra alatt több ezer kedvelést, valamint rengetek kommentet gyűjtött.

Metzker Viki DJ megint megmutatta bomba alakját (Fotó: Máté Krisztián)

Metzker Viki: „Még mindig a legcsinosabb DJ”

A rajongók természetesen nem fukarkodtak a bókokkal.

Még mindig a legcsinosabb DJ

– írta az egyik hozzászóló.

Míg mások olyan szavakkal illették, mint „földre szállt angyal” vagy éppen „merész istennő”. A szívecskék és lángoló emojik áradata tökéletesen mutatja, mennyire megőrülnek követői Viki minden egyes posztjáért.

Nem véletlen, hogy Metzker Viktória évek óta a hazai éjszakai bulik egyik legismertebb alakja. Nem csupán a DJ pult mögött villogtatja tehetségét, hanem az online térben is profi érzékkel építi imázsát. A szexiség és a nőiesség nála kéz a kézben jár a magabiztossággal, amitől sokak számára igazi példaképpé vált.

Merész, de gyönyörű

Bár akadnak, akik szerint túl merész, a legtöbben inkább bátorító szavakkal fogadják posztjait. Egy követő például így fogalmazott: „Gyönyörű vagy, mint mindig”, egy másik rajongó pedig viccesen csak annyit írt:

Fel­lépős szett?

Az biztos, hogy Viki tökéletesen érti a közösségi média nyelvét. Nemcsak zenéjével, hanem külsejével és megjelenésével is képes lázban tartani a közönséget. A mostani bikinis fotó pedig újabb bizonyítéka annak, hogy a szexizés még mindig az egyik legerősebb fegyvere.

Metzker Viki tehát ismét megmutatta, hogyan lehet egyszerre szexi, nőies és lehengerlő. Rajongói pedig alig várják, hogy legközelebb milyen dögös poszttal rukkol elő – mert az biztos, hogy ha ő feltűnik az Instagramon, ott garantált a forróság.